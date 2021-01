Estado de emergência renovado até 15 de Janeiro

A oitava renovação do estado de emergência foi aprovada esta quarta-feira, 6 de Janeiro. O prolongamento faz-se por mais oito dias, até dia 15.

O actual estado de emergência termina já na quinta-feira, 7 de Janeiro, mas a Assembleia da República acaba de aprovar a sua prorrogação por mais oito dias, para permitir a manutenção das actuais medidas de contenção da Covid-19. Esta renovação terá efeitos a partir das 00.00 de sexta-feira, 8 de Janeiro, até às 23.50 de 15 de Janeiro.

Este é o oitavo diploma do estado de emergência que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, submete ao parlamento no actual contexto de pandemia de Covid-19 e o primeiro que abrange menos de quinze dias, o período máximo em que pode vigorar, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

No debate na Assembleia da República, a Ministra da Saúde, Marta Temido, fez questão de enaltecer a importância do estado de emergência para salvaguardar a saúde dos portugueses e referiu ainda que a situação epidemiológica actual, com o registo de 10.027 novos casos nas últimas 24 horas (o pior número desde o início da pandemia), demonstra a necessidade de implementação de mecanismos excepcionais.

Em Portugal, já morreram mais de 7300 doentes com Covid-19 e foram contabilizados até agora mais de 440 mil casos de infecção com o novo coronavírus, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde.

