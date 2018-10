Estamos à procura de um jornalista

Queremos um jornalista sem peias nem meias, sem apreço pela linha, sem recato nem apego ao lar, sem medo do escuro ou de néones, do mar ou do ar, sem armário, sem relicários e sem enfado.

A Time Out Lisboa procura um jornalista que faça figura, que vista um cisne roxo à cintura, que goste de comer e beber, que dê nas festas, que vá ao cinema e espreite as exposições, que vá de férias e volte para contar, que use lantejoulas, ande à cata das novidades e saiba assobiar. Um jornalista que viva a cidade tão intensamente como nós. Um jornalista. Um. Quem diz um, diz uma. Para ficar connosco um ano – a ver se dá em casamento.

Quem quiser fazer-se ao lugar, deve enviar para editores@timeout.com o currículo, uma carta de motivação e um trabalho escrito: uma notícia do bairro onde vive. As candidaturas devem ser entregues até às 23.59 de 22 de Outubro de 2018.

A Time Out Lisboa entrará depois em contacto com os candidatos que passarem à fase seguinte – uma entrevista, altura em que serão apresentadas as condições contratuais. Os finalistas serão desafiados a apresentar um segundo trabalho, que definirá o vencedor.