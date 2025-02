Estão a oferecer viagens grátis para a Patagónia – mas há um senão

Qualquer pessoa que seja fã de caminhadas tem provavelmente a belíssima região sul-americana da Patagónia na sua bucket list. Mas, agora, os viajantes podem ter a oportunidade de ganhar uma viagem gratuita a estas deslumbrantes montanhas.

Sim, leu bem. Las Torres Patagonia, um alojamento familiar no Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, está a oferecer a dez pessoas uma viagem com todas as despesas pagas para ajudar a construir um novo trilho sustentável até um dos mais emblemáticos pontos da região: Base Torres.

Porquê? Bem, as paisagens que compõem esta região – que se situa no ponto mais a sul da América do Sul e se estende por partes do Chile e da Argentina – são frágeis, com os visitantes a contribuírem para a erosão, a danificar a vegetação e a perturbar os ecossistemas, segundo a AFAR.

Assim, quem ganhar estas viagens não estará exactamente a passar umas férias relaxantes – estará a limpar a vegetação, a escavar um caminho e a adicionar reforços como degraus de pedra e pontes de madeira para ajudar a aliviar danos futuros.

Na verdade, é o segundo ano consecutivo em que está a decorrer este programa, denominado 10 Voluntários por 10 Dias. Em 2024, foram selecionadas dez pessoas de entre as mais de 500 que se candidataram e dois grupos de cinco ficaram no lodge durante cinco noites, ajudando a restaurar mais de 450 metros de caminho.

“Esta campanha é mais do que apenas restaurar trilhos; trata-se de promover uma ligação profunda entre os viajantes e uma das paisagens naturais mais deslumbrantes do mundo”, disse o representante de relações públicas do Las Torres Patagonia Lodge.

Quer participar este ano? Ainda há uma hipótese. O que precisa de fazer é publicar um vídeo seu no Instagram (com uma duração máxima de 45 segundos) a explicar por que razão a sustentabilidade é importante para si, marcando @lastorres.patagonia com #PatagoniaVoluntourism2025, até à meia-noite PST de 19 de Fevereiro (ou seja, às 8.00 da manhã de 20 de Fevereiro, em Lisboa).

Também é necessário registar os dados de contacto no site do hotel, ter mais de 21 anos e estar disposto a realizar as actividades práticas acima indicadas.

Os seleccionados ganharão voos de ida e volta, transporte terrestre do aeroporto e cinco noites (incluindo todas as refeições) no Las Torres Patagonia e serão notificados por e-mail após o encerramento das candidaturas. Se tiver a sorte de ser seleccionado, deve confirmar a sua participação até 25 de Fevereiro.

As viagens realizar-se-ão de 7 a 12 e de 15 a 20 de Abril de 2025.

