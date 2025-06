Estas são as 40 melhores praias da Europa, segundo o ‘Telegraph’

Sabemos uma ou duas coisas sobre as praias mais bonitas da Europa – temos a nossa própria lista de favoritas aqui mesmo – mas com tantos quilómetros de costa e ilhas gloriosamente solarengas, um pouco mais de conhecimento nunca fez mal a ninguém, pois não?

Felizmente, o Telegraph acaba de publicar uma lista de 40 praias que os seus especialistas consideram ser as melhores da Europa, por isso pegue nos seus óculos de sol e vamos lá ver.

De Espanha, está incluída La Concha, na encantadora costa de San Sebastián. Escreve o Telegraph: "Provavelmente a praia urbana mais elegante do mundo, com um longo e curvilíneo passeio marginal e habitantes locais que realmente a utilizam. A faixa de areia é larga e limpa, a água é calma e o pano de fundo é directamente retirado de um cartaz de viagem dos anos 30". Encantador, não é?

Outros lugares espanhóis na lista são Bolonia, na Andaluzia, e Platja de Treumal, na Catalunha. Veja as nossas praias favoritas em Espanha aqui.

Também parte da lista vários locais na Grécia (sem surpresa), incluindo Fteri, um local deslumbrante na ilha de Kefalonia com ondas límpidas, pouco profundas e areia branca cintilante. É acessível através de caminhada ou táxi aquático, por isso pode apostar que a praia é um pouco mais isolada do que outras opções na ilha. Há mais praias gregas excelentes na nossa lista aqui.

E no Norte? Bem, o Telegraph optou por incluir a praia de Blokhus na Dinamarca, uma extensão de 100 metros de largura que se estende desde a praia de Rødhus, no Sul, até à praia de Saltum, no Norte, todas rodeadas por bonitas dunas, bem como a praia de Haukland, no belíssimo arquipélago de Lofoten, na Noruega. Continue a ler para conhecer o top 40 completo.

Estas são as 40 melhores praias na Europa, segundo o Telegraph

Espanha

Bolonia, Andaluzia

Praia de Rodas, Illas Cíes, Galiza

La Concha, San Sebastián

Playa de Poo, Astúrias

Praia As Catedrais, Galiza

Platja de Treumal, Catalunha

Platja de Formentor, Maiorca

Portugal

Porto Santo

Praia da Adraga, Sintra

Praia Fluvial de Monsaraz, Alentejo

Praia do Barril, Algarve

Praia do Cabedelo, Viana do Castelo

França

Plage du Coz-Pors, Bretanha

Calanque de Figuerolles, Côte d’Azur

Plage de Wissant, Hauts-de-France

Plage de Gatseau, Île d’Oléron, Nouvelle-Aquitaine

Plage de Roccapina, Córsega

Dune du Pilat, Nouvelle-Aquitaine

Plage des Fosses, Côte d’Azur

Itália

Baia del Silenzio, Sestri Levante, Ligúria

Collelungo, Alberese, Toscana

Calamosche, Vendicari, Sicília

Porto Selvaggio, Nardò, Puglia

Alberoni, Veneza, Vêneto

Grécia

Xerocambos, Creta

Saria, Karpathos

Seychelles, Icária

Voidokilia, Messénia

Fteri, Kefalonia

Croácia

Zlatni Rat, Bol, Brač, Croácia

Punta Rata, Brela, Croácia

Sahara Beach, Rab, Croácia

No resto da Europa

Kraljicina Plaza (praia da Rainha), Sveti Stefan, Montenegro

Binz, Alemanha

Praia de Haukland, Lofoten, Noruega

Phaselis, Turquia

Praia de Blokhus, Dinamarca

Sandhammaren, Suécia

Praia de Ramla, Gozo, Malta

Praia Lara, Chipre

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp