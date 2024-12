Estas são as cidades com a melhor qualidade de vida para nómadas digitais

Expat, trabalhador remoto ou nómada digital – seja qual for o epíteto, mudar-se para o estrangeiro não é uma decisão fácil. Antes de mais nada, como é que se escolhe o destino? Procura entre as cidades mais acessíveis, as melhores cidades para sair à noite ou as capitais mundiais da gastronomia?



Há muito a considerar, mas uma coisa em que deve definitivamente pensar é a qualidade de vida oferecida no seu potencial novo lar. Onde é que há melhores condições de vida e de habitação? E quanto ao trânsito e à qualidade do ar? Para o ajudar a perceber tudo isto e muito mais, temos as últimas novidades do Relatório Anual de Qualidade de Vida da Mercer.

O relatório classifica as cidades que oferecem aos expatriados o melhor estilo de vida e a mais fácil integração na comunidade local. As cidades são ordenadas de acordo com estes factores e, este ano, Zurique ganhou a coroa como a cidade que oferece a melhor qualidade de vida para os expatriados, destronando a capital austríaca, Viena, que caiu para o segundo lugar.

De acordo com o relatório, a vitória de Zurique foi “impulsionada pelos seus excelentes serviços públicos, baixas taxas de criminalidade e uma animada cena cultural, tudo apoiado por infra-estruturas eficientes e dedicação à sustentabilidade”. As novas rotas aéreas também melhoraram as ligações intercontinentais da cidade.

De facto, as cidades europeias ocupam oito dos dez primeiros lugares, sendo que apenas Auckland (número cinco) e Vancouver (sétimo lugar) conseguiram entrar no top 10.

Estas são as cidades onde os expats têm a melhor qualidade de vida

Zurique

Viena

Genebra

Copenhaga

Auckland

Amesterdão

Frankfurt

Vancouver

Berna

Basileia

Pode consultar o relatório com mais pormenor aqui.

Nos últimos anos, a Time Out tem vindo a noticiar a crescente popularidade dos vistos para nómadas digitais. Consulte o nosso guia sobre os melhores vistos para nómadas digitais e descubra como é realmente trabalhar a partir de qualquer lugar.

