Estas são as cidades com as taxas turísticas mais caras do mundo

Embora o turismo seja parte da dinâmica económica de muitos destinos, foram vários os que introduziram taxas turísticas para atenuar as consequências da sua popularidade, seja para financiar novas infra-estruturas, seja para tentar dissuadir multidões.

Para os viajantes, contudo, essas taxas podem representar um valor bastante elevado e pesar no orçamento, pelo que é bom ter uma ideia de quanto lhe será cobrado em cada destino. É por isso que a Holidu, uma plataforma de reserva de casas para férias, criou uma calculadora de taxas turísticas.

Tudo o que precisa de fazer para ver quanto vai pagar de imposto é introduzir o seu destino, selecionar a moeda correcta para si, introduzir o custo do seu alojamento de aluguer por noite e quantas noites vai ficar, e voilà!

Assim, hipoteticamente, se reservássemos uma viagem a Barcelona por sete noites e o nosso alojamento custasse 96€ por noite, a nossa taxa turística total seria de aproximadamente 40,60€.

Muito prático, não é?

O Holidu também publicou uma lista das cidades com as taxas turísticas mais elevadas e, em primeiro lugar, está Los Angeles, com uma taxa nocturna de 37,80€. Seguida de perto por Nova Iorque, em segundo lugar, com 37,40€.

O top 3 fica completo com Washington DC, com 36,40€. De facto, os EUA ocupam oito dos dez primeiros lugares, com Las Vegas, Orlando e São Francisco a constarem da tabela.

Amesterdão é a única cidade europeia no top 10. A capital holandesa aumentou a sua taxa turística no ano passado e, actualmente, cobra a taxa mais elevada da UE.

Veja abaixo a classificação completa.

Estas são as 10 cidades com as taxas turísticas mais caras

Los Angeles Nova Iorque Washington Las Vegas Montreal Honolulu Amesterdão Orlando Miami São Francisco

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp