Estas são as cidades e os países com a melhor água da torneira

Da Escócia e do Canadá à Noruega e à Nova Zelândia, eis onde pode encontrar a água mais fresca e cristalina do mundo.

Quem tem acesso fácil a água corrente limpa e potável deve considerar-se muito sortudo – afinal de contas, não é um luxo a que se tenha acesso em todo o mundo.

Mas o sabor da água da torneira depende da sua proveniência e da forma como é tratada. Em algumas regiões, a água da torneira é límpida e cristalina, enquanto noutras poderá notar um sabor a giz devido a níveis mais elevados de cálcio.



Então, em que parte do mundo é que a água da torneira é mais saborosa? Bem, os fornecedores de seguros de viagem AllClear analisaram quase duas mil publicações relacionadas com a água da torneira no Reddit para decifrar isso mesmo, e as suas conclusões acabam de ser publicadas.

Na Europa, reina a Escócia. Não é apenas o local mais mencionado no continente europeu, mas também o segundo mais mencionado no mundo, com os redditers a elogiarem particularmente a água das Terras Altas e dos lagos do país.

A Noruega e a Islândia também são bastante mencionadas, tal como os países alpinos, a Alemanha, a Suíça e a Áustria.

Nos EUA, a cidade com mais menções é (agarrem-se aos vossos copos) Nova Iorque! A água da Big Apple vem de Catskills, a exuberante faixa de montanhas verdes do estado de Nova Iorque. Os redditers até atribuem a qualidade da massa da pizza e do bagel à saborosa água da cidade.

Depois há Seattle, com um utilizador a exclamar que “nunca tinha tido água da torneira ‘boa’ até se mudar para o estado de Washington”. Portland, São Francisco, o Lago Michigan e o Colorado (graças às Montanhas Rochosas) também são muito apreciados pelos utilizadores.

Do outro lado do mundo, Melbourne e Christchurch receberam algum reconhecimento pela qualidade da água da torneira, tal como Yorkshire (descrita como “cristalina” por um redditor), Arménia, Aruba, Japão, Nepal e Países Baixos.

