Estas são as cidades mais baratas do mundo para comprar uma garrafa de vinho

Sabemos uma coisa ou outra sobre sítios que são bons para beber cerveja – há um ranking sobre as localidades mais baratas (e mais caras), os melhores destinos na Europa que não são Munique, bem como um guia para a Oktoberfest. E quanto ao vinho?

Um novo estudo da Magnet Kitchens utilizou dados da Numbeo para analisar 190 cidades de todo o mundo e produziu uma lista das localidades mais baratas para beber uma garrafa de vinho. No topo da lista estão duas cidades: Córdoba, uma das cidades mais subestimadas de Espanha, e a capital italiana, Roma.

Então, quanto é que uma garrafa de vinho custa realmente? Bem, de acordo com o estudo, é tão pouco como 3,35€, mas ambos os países têm muitas outras cidades onde o vinho custa menos de 5€.

Reggio Calabria e Taranto, em Itália, também estão no top 10, mas Espanha ocupa uns impressionantes seis lugares do ranking, também com Saragoça, Múrcia, Alicante, Málaga e Corunha, com a média mais elevada a ser de apenas 4,65€.

Pode ler mais pormenores sobre o estudo aqui, que também inclui a cidade do mundo onde é mais caro comprar vinho (estamos a olhar para ti, Nova Iorque).

As 10 cidades mais baratas do mundo para uma garrafa de vinho

Córdoba e Roma

Saragoça

Múrcia

Reggio Calabria

Toulon

Alicante, Málaga, Taranto e Corunha

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ Nesta cidade espanhola, os turistas podem ser multados em 750€ se violarem as novas regras