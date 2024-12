Estas são as cidades mais “indutoras de ansiedade” do mundo, aparentemente

Sair para descontrair e relaxar é muitas vezes a principal razão por detrás de umas férias, mas alguns destinos podem deixá-lo mais stressado do que antes de chegar. Porquê? Bem, as principais razões são os transportes públicos sobrelotados e confusos e os espaços passarem a sensação de estarem demasiado cheios, de acordo com as pessoas inquiridas sobre a sua experiência num novo estudo da Radical Storage.

A plataforma de armazenamento de bagagens avaliou 97.409 avaliações de atracções turísticas nas 100 cidades mais visitadas do mundo, com base em 31 indicadores diferentes de ansiedade. E qual é a cidade mais stressante? Aparentemente (rufem os tambores, por favor), é Tóquio!

25,2% das opiniões sobre a capital japonesa mencionam palavras e frases relacionadas com a ansiedade, e 60% delas estão relacionadas com multidões – mas isso não é surpreendente, uma vez que é a cidade mais populosa do mundo. Imagine o cruzamento de Shibuya sem pessoas!

Em segundo lugar ficou Osaka e em terceiro Kyoto, o que significa que o Japão é o berço das três cidades que causam mais ansiedade no mundo. De resto, seis dos 10 primeiros lugares são ocupados por destinos na Ásia (graças à inclusão de Xangai, Pequim e Phuket).

Estas são as 10 cidades mais “indutoras de ansiedade” do mundo

Tóquio Osaka Quioto Londres Xangai Pequim Phuket Nova Iorque Praga Paris

Respire fundo e dê uma vista de olhos aos locais mais relaxantes do mundo para fazer uma escapadela.

