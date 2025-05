Estas são as cidades “mais inteligentes” da Europa, segundo novo índice

O que torna uma cidade “inteligente” e quais as que estão mais bem preparadas para o futuro? É uma grande questão, mas graças a este índice recentemente actualizado, temos agora uma ideia.

De acordo com o ProptechOS, uma cidade “inteligente” depende de 17 factores, que se enquadram em três categorias principais: infra-estruturas tecnológicas e conectividade, infra-estruturas verdes e sustentabilidade, e mercado de trabalho tecnológico.

Com base nestes factores, 95 grandes cidades da Europa foram avaliadas e receberam uma pontuação de 100 para o ranking de 2025, e no topo da classificação (pelo segundo ano consecutivo) está – rufem os tambores, por favor! – Paris.

É isso mesmo. A capital francesa conquistou mais uma vez a coroa de cidade “mais inteligente” da Europa, com uma pontuação global de 75,8. De acordo com o relatório, Paris obteve pontuações elevadas nas três categorias, ficando em terceiro lugar em termos de conectividade, depois de Estocolmo e Oslo, bem como em segundo lugar no que respeita ao número de empresas de AI com sede na cidade (666, para sermos mais específicos).

Estocolmo ficou em segundo lugar graças à sua impressionante infra-estrutura tecnológica e Amesterdão, a capital dos Países Baixos, ficou em terceiro lugar, com uma pontuação global de 68. Veja abaixo as restantes cidades mais inteligentes da Europa.

Estas são as cidades mais inteligentes da Europa

Paris Estocolmo Amesterdão Munique Lisboa Londres Roterdão Frankfurt Oslo Copenhaga

Consulte o estudo em mais pormenor aqui.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp