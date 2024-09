Estas são as companhias aéreas com mais perturbações causadas por embriaguez

Os aeroportos não são lugares relaxantes. Por isso, depois de ter feito o check-in, despachado a bagagem e embarcado, é natural que queira (metaforicamente, uma vez que o espaço para as pernas é provavelmente um pouco apertado) descontrair e relaxar – talvez com um copo de vinho a bordo.

No entanto, alguém que já tenha bebido demasiado no terminal pode estragar a viagem a toda a gente. De facto, quase um quinto (17%) dos passageiros já sofreu com perturbações causadas por embriaguez durante um voo, de acordo com o Go.Compare, mas há algumas companhias aéreas que registam este tipo de comportamento com mais frequência do que outras.

Um inquérito realizado pelo site de comparação de preços questionou os passageiros sobre as suas experiências e, com base nessas respostas, descobriu que a easyJet é a companhia aérea com mais perturbações causadas por pessoas embriagadas – 29% dos seus passageiros deram conta deste tipo de ocorrências.

Pode ter ficado surpreendido ao ler que a coroa não foi reclamada pela Ryanair. Ainda assim, esta ficou em segundo lugar, com 22% dos inquiridos a terem testemunhado perturbações deste género. E é evidente que esta situação tem de mudar – se ouviu Michael O’Leary falar recentemente, saberá que o CEO da companhia low-cost acredita que aquilo a que chama de “fúria aérea” está no seu pior momento de sempre. “Estamos a assistir a números recorde. Nós e a maioria das companhias aéreas da Europa estamos a registar um aumento, sobretudo este Verão, de passageiros descontentes a bordo”, disse O'Leary ao podcast de viagens do Independent. “Penso que o verdadeiro desafio é: os atrasos dos voos estão a atingir um nível recorde este Verão, por isso as pessoas passam o tempo nos aeroportos a beber antes de embarcarem no avião”.

O número de casos de agressão contra assistentes de bordo também aumentou, havendo “pelo menos um caso grave de agressão por semana”. Em resposta, O’Leary apelou à aplicação de multas mais eficazes aos passageiros desordeiros, bem como a um limite rigoroso de duas bebidas alcoólicas por pessoa nos aeroportos.

Parece certamente que mais restrições tornariam a vida do pessoal dos aeroportos e das companhias aéreas muito mais fácil – mas, para já, eis as cinco piores companhias aéreas em termos de perturbações causadas por embriaguez.

As companhias aéreas com mais perturbações causadas por embriaguez

easyJet

Ryanair

British Airways

TUI

Jet2

