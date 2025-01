Estas são as companhias aéreas mais seguras do mundo para 2025

Para os viajantes que acham que viajar de avião é uma forma de ir de A para B que gera demasiada ansiedade, talvez encontrem um pouco de conforto ao informarem-se sobre as companhias aéreas mais seguras do mundo.

A AirlineRatings.com elabora todos os anos uma lista das companhias aéreas mais seguras – tanto de serviço completo como de baixo custo – que analisa tudo, desde a idade e dimensão da frota até à taxa de incidentes, fatalidades e competências e formação dos pilotos.

No topo da lista das companhias aéreas de serviço completo está a Air New Zealand, que, de acordo com a classificação final para 2025, mantém os mais elevados padrões de segurança e formação de pilotos na sua jovem frota de aviões.

Apenas 1,5 pontos atrás, em segundo lugar, está a Qantas e, em terceiro lugar, estão a Cathay Pacific, a Qatar Airways e a Emirates. Já a TAP ocupa a 11.ª posição do ranking.

Mas se costuma voar com operadores de baixo custo, também há uma classificação para os chamados low-cost. No primeiro lugar das companhias aéreas de baixo custo está a Hong Kong Express, que não registou qualquer incidente grave este ano, mantendo um registo de segurança quase perfeito. O Jetstar Group e a Ryanair ocupam o segundo e terceiro lugares, e as novas adições a esta lista para 2025 incluem a Zipair, a Jet2 e a Air Baltic.



As companhias aéreas de serviço completo mais seguras do mundo

Air New Zealand Qantas Cathay Pacific, Qatar Airways, Emirates Virgin Australia Etihad Airways ANA EVA Air Korean Air Alaska Airlines Turkish Airlines (THY) TAP Portugal Hawaiian Airlines American Airlines SAS British Airways Iberia Finnair Lufthansa/Suíça JAL Air Canada Delta Airlines Vietnam Airlines United Airlines

As companhias aéreas low-cost mais seguras do mundo

Hong Kong Express Grupo Jetstar Ryanair easyJet Frontier Airlines AirAsia Wizz Air VietJet Air Southwest Airlines Volaris flydubai Norwegian Vueling Jet2 Sun Country Airlines WestJet JetBlue Airways Air Arabia IndiGo Eurowings Allegiant Air Cebu Pacific ZipAir SKY Airline Air Baltic

