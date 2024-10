Estas são as escapadinhas na Europa mais acessíveis para este Outono

Embora pareça que o final do ano se aproxima cada vez mais depressa, ainda não é tarde para planear uma escapadinha de cidade na Europa para descontrair antes do Natal. Claro que reservar em cima da hora pode ser mais caro, mas se souber para onde ir, talvez se surpreenda.

A Compare the Market analisou alguns indicadores-chave para descobrir quais os destinos mais acessíveis na Europa, incluindo o custo de uma refeição por pessoa, o transporte local e uma noite num Airbnb (juntamente com o número de publicações no Instagram para cada cidade, porque todos querem um sítio fotogénico, certo?).

A taça de destino mais acessível vai para Istambul, a vibrante capital da Turquia. Com uma refeição a custar, em média, apenas 8,70€ e Airbnbs com uma média razoável de 81€ por noite, não é de admirar! Aqui estão as nossas coisas preferidas para fazer em Istambul.

Em segundo lugar está Varsóvia, onde um Airbnb vale em média 77,45€ por noite, e em terceiro lugar está Budapeste, onde uma refeição para uma pessoa anda à volta de uns módicos 10,40€. A Polónia volta a aparecer neste ranking, com a cidade de Cracóvia na quarta posição.

Surpreendentemente, a lista da Compare the Market inclui algumas cidades com fama de serem caras – provavelmente surgiram no ranking devido ao elevado número de publicações no Instagram. É o caso de Viena (em 14.º lugar) e de Paris (em 15.º).

Espreite a lista completa abaixo – vai encontrar o Porto no sétimo lugar e Lisboa na 15.ª posição. Algumas das cidades enumeradas também apareceram numa recente selecção dos melhores locais para uma escapadinha outonal.

As escapadinhas de cidade mais acessíveis para o Outono de 2024

Istambul Varsóvia Budapeste Cracóvia Praga Heraclião Porto Atenas Talin Madrid Sevilha Lyon Lisboa Viena Paris

Descubra os melhores lugares para viajar em Outubro e Novembro, os locais que ainda estão quentes nesta gloriosa altura do ano e as cidades mais acolhedoras da Europa.

