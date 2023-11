Estas são as luzes de Natal mais populares da Europa

Quando a noite chega mais cedo e os doces envoltos de açúcar e canela começam a ganhar destaque em cada canto da cidade, só pode significar uma coisa – chegou a época mais maravilhosa do ano.

Mas o Natal não começa verdadeiramente até que edifícios, árvores e praças de todo o continente estejam a cintilar, cobertos de brilhos e luzes de Natal. E há cidades na Europa que levam o tema da iluminação natalícia muito, muito, a sério.

Para descobrir quais os destinos que mais brilham – pelo menos, nas redes sociais –, a DFDS, uma operadora de ferry e cruzeiros, recorreu ao TikTok e compilou uma lista de exibibições de luzes em toda a Europa para perceber quais os mais populares a nível de publicações e visualizações. E há uma cidade que brilha mais do que todas as outras.

Londres conquistou cinco dos dez primeiros lugares, com as luzes de Natal da Regent Street a superar toda a concorrência. Os famosos anjos voadores londrinos lideram com 2,3 milhões de visualizações de vídeos no TikTok, e o Natal em Covent Garden, ali perto, ocupa o segundo lugar, com 1,4 milhões. Claramente, a capital do Reino Unido é o destino predilecto para compras de Natal iluminadas.

Brussels by Lights, na capital belga, fica em terceiro lugar, com vários bairros da cidade adornados com exibições festivas. Em quarto lugar, temos o Natal no Jardim Botânico de Edimburgo e, em quinto, mais uma rua de Londres - as luzes de Natal da Oxford Street.

Os dez lugares mais populares no TikTok para luzes de Natal são:

1. Regent Street, Londres, 2.300.000 visualizações

2. Covent Garden, Londres, 1.400.000 visualizações

3. Brussels by Lights, Bruxelas, 510.200 visualizações

4. Natal no Jardim Botânico, Edimburgo, 195.600 visualizações

5. Oxford Street, Londres, 60.800 visualizações

6. George Square, Glasgow, 39.000 visualizações

7. Rua Bahnhofstrasse/Lucy Christmas lights, Zurique, 27.000 visualizações

8. Carnaby Street, Londres, 26.900 visualizações

9. Luzes de Natal de Colmar, Colmar, 26.200 visualizações

10. Christmas at Kew, Londres, 21.500 visualizações

Se está interessado em admirar grandes iluminações natalícias, mas não quer lidar com grandes multidões, a DFDS utilizou esta pesquisa para criar uma lista mais geral das melhores cidades europeias para luzes de Natal:

1. Londres

2. Barcelona

3. Paris

4. Zurique

5. Lisboa

6. Budapeste

7. Dublin

8. Edimburgo

9. Viena

10. Madrid

Por cá, as luzes de Natal acendem-se a 30 de Novembro, com direito a concerto dos Anjos e fogo-de-artifício no Terreiro do Paço.

