Estas são as mais incríveis viagens de comboio do mundo para fazer em 2025

Já sabíamos que as viagens de comboio estavam a renascer, mas é sempre bom olhar para os dados que estão por detrás das tendências. De acordo com o site de reservas Rail Europe, tem havido uma mudança no sentido de opções de viagem mais ecológicas e descontraídas, particularmente entre os viajantes da geração Z e dos millennials.

“Os comboios oferecem uma experiência mais suave em comparação com o avião – é possível embarcar rapidamente, evitar os limites de bagagem e desfrutar de uma viagem sem stress”, diz o CEO Björn Bender, citado pela euronews. “As rotas que atravessam áreas de beleza natural, como a Suíça, estão a atrair aqueles que procuram mais do que apenas uma viagem do ponto A ao ponto B”.

Então, onde estão as melhores viagens de comboio do mundo? A euronews compilou uma lista (embora também tenhamos as nossas próprias listas). Entre elas está o Expresso da Reunificação, um percurso de 1700 quilómetros que liga Hanói, no norte do Vietname, a Ho Chi Minh, no sul. A viagem inclui vastas paisagens ao longo de todo o caminho, desde montanhas a cidades costeiras e deslumbrantes arrozais.

Outra opção é o TranzAlpine, uma viagem de quatro horas que leva os passageiros através da ilha sul da Nova Zelândia, de Christchurch a Greymouth. Olhar em praticamente qualquer direcção na Nova Zelândia promete vistas incríveis, mas este comboio dar-lhe-á um lugar na primeira fila. Abaixo encontra a lista completa das viagens de comboio mais incríveis do mundo.

Estas são as mais incríveis viagens de comboio do mundo

Expresso Glaciar, Suíça

Expresso do Oriente, de Paris a Istambul

Expresso da Reunificação, Vietname

Derry/Londonderry a Coleraine, Irlanda do Norte

O Comboio de Ella a Kandy, Sri Lanka

Rovos Rail, África do Sul

Comboio Rocky Mountaineer, Canadá

TranzAlpine, Nova Zelândia

Ffestiniog Railway, País de Gales

Ah, e aqui está a nossa lista de todos os novos serviços de comboios com cama que mal podemos esperar para ver este ano, bem como as viagens de comboio mais luxuosas do mundo.

🍿 Filmes e séries para 2025 – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp