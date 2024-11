Estas são as maratonas mais bonitas do mundo para 2025

Correr não é para todos, mas quando a paisagem ao longo do percurso é de cortar a respiração, aqueles (dolorosos) 42 quilómetros de maratona tornam-se bem mais suportáveis.

No último ano, as pesquisas por “maratonas internacionais” aumentaram 2800% (em parte porque a Maratona de Londres 2025 gerou mais interesse do que nunca, com 840 mil inscrições). Aproveitando a tendência, a Wild Frontiers divulgou uma lista das maratonas mais bonitas do mundo.

No topo está a Desert Ultramarathon, uma ultramaratona de 162 quilómetros através das dunas de areia de Omã. Acontece de 18 a 22 de Janeiro do próximo ano, dividida em quatro etapas – uma delas nocturna (imagine correr sob as estrelas)!

Logo a seguir, vem a El Cruce Ultramaratón Patagonia, uma corrida de três dias e 100 quilómeros que atravessa os Andes. Mas calma, não são só ultramaratonas a compor a lista final – espreite o top cinco.

As 5 maratonas mais bonitas do mundo

Desert Ultramarathon, Omã El Cruce Ultramaratón Patagonia, Argentina Lewa Safari Marathon, Quénia Volcano Marathon, Chile San Cristobal Ultramarathon, Ilhas Galápagos

