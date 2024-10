Estas são as melhores estâncias de ski do mundo

Esquiar – quer se trate do desporto, da paisagem ou do après ski, há muito a fazer para que a sua viagem às montanhas seja um sucesso (sobretudo porque, muitas vezes, as férias na neve não são baratas). É por isso que é útil saber quais as estâncias que realmente sabem o que estão a fazer quando se trata de ter todos os elementos essenciais à sua espera – muitos teleféricos, percursos longos, eventos divertidos.

A Omio, uma plataforma de reserva de transportes, analisou factores como o custo dos forfaits (bilhetes) para adultos e jovens, a distância das pistas difíceis e curtas, ou o número de teleféricos e de eventos, e elaborou uma lista das melhores estâncias de ski do mundo.

Qual delas ficou em primeiro lugar? Arosa Lenzerheide, na Suíça, com uma impressionante classificação geral de 91,73. Impressionante, mas não surpreendente: não é segredo que a Suíça é um destino de ski de topo. Aliás, até temos uma lista das melhores pistas do país, todas escolhidas a dedo por uma especialista local.

Em segundo lugar ficou Sölden, uma estância austríaca que fica mesmo na fronteira com Itália. Parece-lhe familiar? É porque apareceu no filme Spectre, de James Bond, e é conhecida por ser um óptimo local para fazer ski no início da época. De facto, é um dos nossos locais preferidos nos Alpes austríacos! A Áustria ultrapassa todos os outros países desta lista, conquistando oito dos dez lugares. Veja o top 10 abaixo.

As 10 melhores estâncias de ski do mundo

Arosa Lenzerheide, Suíça Sölden, Áustria SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, Áustria Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Áustria Hochkönig – Maria Alm /Dienten/Mühlbach, Áustria KitzSki – Kitzbuhel/Kirchberg, Áustria Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgarida/Marilleva, Itália Serre Chevalier – Briançon/Chantemerle/Villeneuve-la-Salle/Le Monêtier-les-Bains, França Zillertal Arena – Zell am Ziller/Gerlos/Königsleiten/Hochkrimml, Áustria Kaltenbach – Hochzillertal/Hochfügen, Áustria

Procura um destino um pouco mais económico? Aqui está a nossa lista das estâncias de ski mais económicas da Europa.

