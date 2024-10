Estas são as melhores férias de cidade para o Outono de 2024

A aproximação de temperaturas mais frias e dias mais curtos enche alguns de nós de ansiedade, mas para outros a chegada do Outono marca o início de uma das melhores épocas do ano para viajar – especialmente se for do género de fazer uma pausa na cidade.

Muitas das cidades mais fabulosas do mundo ganham vida própria no período entre o início de Setembro e o final de Novembro, e as pesquisas por “cidades de Outono” aumentaram 40% em relação ao ano passado.

Para o ajudar a decidir aonde ir, a SkyParkSecure analisou o volume de pesquisas, o número de publicações nas redes sociais, os restaurantes de cinco estrelas, o preço médio dos hotéis e a precipitação outonal de uma seleção de cidades globais para compilar esta lista.

Então, qual é o melhor sítio do planeta para ir este Outono? De acordo com o estudo, é Londres! É verdade, a capital do Reino Unido ostenta um número impressionante de 39 milhões de publicações nas redes sociais relacionadas com viagens no Outono e, embora se possa associar Londres a ser chuvosa nesta altura do ano (a precipitação média é a segunda mais elevada da lista, com 57 mm), é uma cidade fantástica quando o céu abre.

Em segundo lugar está Seul, que tem uma pontuação particularmente boa graças aos seus impressionantes 4940 restaurantes de cinco estrelas, e em terceiro lugar está Paris, que está muito à frente nas redes sociais, com 60 milhões de publicações.

