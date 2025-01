Estas são as melhores praias do mundo para 2025, segundo a ‘Lonely Planet’

Já está farto do Inverno? Deseja aquele brilho tostado do sol na sua pele? Apesar de ainda faltarem alguns meses para apanhar aquele calor bom na sua praia local, a Lonely Planet acaba de publicar a sua lista anual das praias mais gloriosas do mundo.

Todos os anos, a revista de viagens publica um guia físico sobre as melhores extensões de costa do planeta – e nós reunimos aqui as dez melhores para que possa estar em cima do acontecimento.

No topo da lista está Whitehaven Beach, que fica no Parque Nacional Whitsundays, considerado Património Mundial, em Queensland, Austrália. Se as belas águas azul-turquesa não fossem suficientes, a areia aqui é 98% de sílica (o que significa que é mais macia e mais branca do que em praticamente qualquer outro lugar do mundo).

Em segundo lugar está outro destino australiano – Squeaky Beach, em Queensland. A sua linha costeira de 700 metros é delimitada pelo maior parque nacional marinho do estado e o seu nome deve-se ao som estridente que se faz quando se caminha pela areia de quartzo da praia.

Em terceiro lugar ficou Anse Source d'Argent, uma praia descrita como “o paraíso na terra” pela Lonely Planet. É uma das muitas praias excepcionais das Seychelles, mas praias na Noruega, na Grécia, na Tailândia e no México também foram incluídas este ano. Veja abaixo o top dez completo.

As 10 melhores praias do mundo em 2025, segundo a Lonely Planet

Whitehaven Beach, Queensland, Austrália Squeaky Beach, Victoria, Austrália Anse Source d'Argent, La Digue, Seychelles Sunset Beach, Trang, Tailândia Praia de Sarakiniko, Milos, Grécia Praia de Haukland, Ilhas Lofoten, Noruega Playa Balandra, Baja California Sur, México Pfeiffer Beach, Califórnia, EUA Baía de Hanalei, Havai, Estados Unidos Platja Illetes, Formentera, Espanha

Vamos à praia?

Pode dar uma vista de olhos, aqui, à lista que a Lonely Planet fez no ano passado das melhores praias do mundo. Ou, melhor ainda, veja as nossas listas das melhores praias da Europa e de todo o mundo.

