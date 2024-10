Estas são as tendências de destinos para viajantes millennials e da geração Z

Marselha foi, indiscutivelmente, o destino preferido de 2024, mas para onde querem ir todos os jovens cool a seguir?

A American Express Travel acaba de divulgar a sua lista anual de destinos-tendência, que selecionados com base nas reservas de viagens feitas pelos membros do cartão e nas percepções dos consultores de viagens da empresa – que tiveram particularmente em mente os viajantes millennials e da geração Z.

Então, quais são os destinos que entraram na lista? Bem, a lista da Amex Travel não é ordenada do melhor para o pior, mas inclui dez locais fantásticos de todo o mundo. Um deles é Brisbane, a capital de Queensland (Austrália), que aparentemente está "a começar a competir com Sydney e Melbourne no plano cultural, com arquitectura moderna, excelentes museus e vibrantes opções de gastronomia e vida nocturna".

Franschhoek também consta da lista, uma pequena cidade da África do Sul, na zona das vinhas do país, que recentemente se destacou por ser a morada do melhor restaurante de África, segundo os World Culinary Awards.

Na Europa, a Bretanha e Paros também entraram na lista – pode verificar os dez destinos-tendência já aqui em baixo.

Estes são os destinos que millennials e geração Z querem visitar, de acordo com a American Express:

Brisbane, Austrália

Bretanha, França

Franschhoek, África do Sul

Koh Samui, Tailândia

Macau, China

Moab, Utah, EUA

Nikko, Japão

Paros, Grécia

São Paulo, Brasil

Sun Valley, EUA

De olho em 2025

Já está a planear as suas viagens de Ano Novo? Temos vários guias sobre os melhores lugares para visitar em cada mês do ano, de Janeiro a Dezembro. E a American Express não é a única empresa a analisar as tendências de destinos neste momento – o site de comparação de viagens SkyScanner lançou recentemente a sua própria classificação, que pode checar aqui.

