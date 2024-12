Estas são as universidades mais sustentáveis do mundo

Escolher um campus com paisagens bonitas para passear durante as pausas do ecrã e dos livros pode ser um bom critério, mas que tal estudar antes numa universidade que está activamente a trabalhar para reduzir a sua pegada ecológica?

O QS World University Rankings avaliou 1.800 universidades de todo o mundo, considerando factores como educação ambiental (incluindo reputação académica em estudos da Terra e Ambiente, assim como cursos sobre clima e sustentabilidade), investigação (a universidade tem centros de investigação com foco em sustentabilidade?) e muito mais.

A grande vencedora, e a instituição mais sustentável do mundo, é a Universidade de Toronto! A universidade obteve 91 pontos (em 100) em sustentabilidade, 98,5 em investigação e uns impressionantes 99,7 em educação – pode consultar os detalhes destas estatísticas aqui.

Em segundo lugar ficou a ETH Zurique, com uma pontuação perfeita de 100 em sustentabilidade. Já na terceira posição, partilhada, estão a Universidade de Lund e a Universidade da Califórnia (Berkeley), ambas com 98,8 pontos. Descubra o ranking completo abaixo.

As universidades mais sustentáveis do mundo

Universidade de Toronto ETH Zurique Universidade de Lund, Universidade da Califórnia (Berkeley) UCL, Universidade da Colúmbia Britânica Imperial College London, Universidade de Edimburgo Universidade de Manchester, Universidade de Melbourne Universidade de Sydney Universidade de New South Wales, Universidade de Bristol King’s College London, Delft University of Technology, McGill University Universidade de Auckland Universidade de Helsínquia Pennsylvania State University, Stanford University, Universidade de Glasgow

