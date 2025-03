Estas são oficialmente as melhores casas de férias do mundo em 2025

A lista inclui propriedades que “reflectem os locais com classificações fantásticas dos hóspedes, anfitriões experientes e dedicados e as comodidades mais solicitadas”.

Os hotéis são óptimos, especialmente se estiver a planear uma escapinha romântica, mas, por vezes, tudo o que queremos é um lugar só para nós – é aí que entram as casas de férias.

A Vrbo revelou o seu resumo de 2025 para as Casas de Férias do Ano, que apresenta “locais com classificações de hóspedes fantásticas, anfitriões experientes e dedicados e espaços deslumbrantes que oferecem as comodidades mais solicitadas na Vrbo, desde piscinas privadas a salas de entretenimento totalmente equipadas”, de acordo com Larry Plawsky, director-geral da plataforma.

Foram escolhidas entre mais de dois milhões de anúncios e, abaixo, encontra uma selecção de oito propriedades que receberam o prémio este ano.

Uma delas é a Villa Shems Moon, uma casa deslumbrante na aldeia montanhosa de Tameslouht, que fica apenas a uma curta distância de Marraquexe. A propriedade tem uns impressionantes 18 quartos, com capacidade para 38 hóspedes. Alguém quer fazer uma grande viagem de grupo?

Outra entrada é Abercon, uma casa de campo chique perto de Buckaroo em Nova Gales do Sul, que é um local privilegiado para apanhar um pôr-do-sol deslumbrante. O Castelo Kilmartin em Argyll e Bute, na Escócia, também entrou na lista, porque recuperou a sua grandeza original. Veja mais da colecção (e fotografias) abaixo!

Estas são as melhores casas de férias do mundo, segundo a Vrbo

The Dripping Spring Social, Austin, EUA

Fotografia: Vrbo

HäuserDuo, Mecklenburg-West Pomerania, Alemanha

Fotografia: Vrbo

Villa Shems Moon, Marraquexe, Marrocos



Fotografia: Vrbo

Villa Soleil D’or, Var, França

Fotografia: Vrbo

Abercorn, New South Wales, Austrália

Fotografia: Vrbo

Karu ō te Kiwi, Golden Bay, Nova Zelândia



Fotografia: Vrbo

Waverley Cottage, Nova Escócia, Canadá

Fotografia: Vrbo

Kilmartin Castle, Argyll e Bute, Escócia

Fotografia: Vrbo

Leia mais sobre esta lista aqui.

