Este ano, a sardinhada da Peixaria Veloso é para quem mais precisa

Este ano, as típicas sardinhadas dos Santos Populares não se vão realizar. As ruas de Lisboa estarão despidas, mas cada um poderá fazer o seu arraial em casa. A Peixaria Veloso, ao contrário dos anos anteriores, não poderá fazer a sua sardinhada solidária na rua. Mas encontrou forma de continuar a ajudar quem mais precisa.

Este sábado, a peixaria instalada no Mercado 31 de Janeiro, em Picoas, vai servir refeições a pessoas em situação de sem-abrigo, a partir das 11.00, no Largo de São Domingos, no Rossio. “Não queremos deixar a tradição da peixeira mais conhecida de Lisboa, Açucena Veloso, que dividia a frescura do seu pescado com os mais desfavorecidos”, refere uma nota de imprensa.

No total, serão servidas 100 refeições. Além das sardinhas, vai haver frango assado do restaurante A Valenciana, vinho do produtor João Portugal Ramos e merendeiras da churrasqueira Deuses dos Frangos, de Setúbal.

