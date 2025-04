Este ano, o festival Jardins Abertos quer pô-lo a sujar as mãos na terra

Este é já um ritual de Primavera para a cidade de Lisboa. A partir de 2 de Maio e durante quatro fins-de-semana, os Jardins Abertos regressam para abrir as portas a 24 espaços verdes, com um programa que inclui visitas guiadas, visitas livres e, pela primeira vez, actividades de jardinagem colectiva, uma oportunidade de sujar as mãos na terra enquanto se aprende mais sobre como cuidar das plantas e do seu habitat. Toda a programação é gratuita e não requer inscrição prévia.

"Este ano queremos falar sobre o futuro. Não do futuro como uma utopia interessante, mas de um futuro que possa começar já hoje", anuncia André Ramalho Freire, da organização do festival que chega este ano à 14.ª edição. E para envolver o público nesta discussão, o festival estreia uma nova iniciativa. Chamam-lhe Jardinagem Colectiva e será uma oportunidade de aprender com quem mais percebe do assunto, ou seja, de jardins.

O envolvimento da comunidade não fica por aí. A organização do festival convidou ainda vários grupos e colectivos a juntarem-se ao programa de actividades, entre eles a associação VERDE, Batoto Yetu, Biodiversity4All, Future Days e Tagis.

"É uma actividade em que vários amigos, vizinhos ou até desconhecidos se juntam para cuidar de espaços que são de todos", detalha André. Sob a orientação de responsáveis e cuidadores de cada um dos espaços, estas actividades vão passar por três locais – os Jardins do Palácio Fronteira (3, 17), em São Domingos de Benfica, o Cemitério dos Ingleses (17, 24), na Estrela, e o projecto Urbem Florestas Urbanas (10, 24), nas Olaias. As sessões têm uma duração de três horas. O material está garantido, os participantes devem apenas precaver-se com chapéus e protector solar.

Os Jardins Abertos mantêm a sua programação clássica, este ano com 24 espaços verdes de portas abertas ao público – seja para visitas livres, seja com visitas guiadas, um segmento do programa que foi reforçado pela organização. No site do festival, pode consultar as datas e horários das visitas, mas fique já a saber que há três novos jardins para conhecer – o do Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (17, 18), o Jardim do Caracol da Penha (10, 17) e os Jardins do Bombarda (4, 11, 18, 25).

Outra das marcas dos Jardins Abertos é a possibilidade de visitar espaços que normalmente estão vedados ao público. É o caso do Jardim do Atelier do Grilo (3,4) e do Jardim da Embaixada de Itália (24). Muitos outros sítios vão estar de portas abertas – o Jardim da Procuradoria-Geral da República (3, 4), o Jardim do Dragão, no Centro Científico e Cultural de Macau (3, 10, 17, 24), ou o Pátio do Hotel Hotel (10, 11, 24, 25), entre outros.

Em qualquer uma das visitas ou actividades, basta aparecer no local, na data e à hora marcada. No ano passado, a primeira edição a decorrer ao longo de quatro fins-de-semana, os Jardins Abertos contaram com cerca de 24 mil participantes e com uma equipa de 88 voluntários.

Vários locais. Sex 2 Mai, Sáb-Dom 3-25 Mai. Entrada livre

