Este ano, o MEO Kalorama vai chegar mais cedo ao Parque da Bela Vista

O Blitz já tinha avisado que as datas do MEO Kalorama podiam mudar e, esta quarta-feira, 22 de Janeiro, a Câmara Municipal de Lisboa oficializou a mudança. Segundo a agência Lusa, a quarta edição do festival, que devia acontecer entre 28 e 30 de Agosto, vai realizar-se mais cedo, de 19 a 21 de Junho, por pedido da promotora.

A alteração foi aprovada pelo executivo municipal, com os votos a favor do CDS-PP e do PSD, à frente da Câmara de Lisboa, e os votos contra do Bloco de Esquerda, do Livre e da associação política Cidadãos Por Lisboa. O PS e o PCP abstiveram-se.

De acordo com a proposta subscrita pelo vereador Ângelo Pereira, do PSD, apresentada numa reunião privada do executivo e citada pela Lusa, "a realização do festival em finais do mês de Agosto de 2025 oferece constrangimentos no que respeita à reduzida disponibilidade de artistas disponíveis para integrar o cartaz, diminuindo assim a possibilidade de escolha das melhores opções, com potencial da qualidade e diversidade da oferta que se pretende proporcionar".

Até ao momento, não foi confirmado nenhuma banda ou músico para esta edição do MEO Kalorama, que vai continuar no Parque da Bela Vista. Mas a organização garante que os bilhetes vão ser postos à venda e os primeiros nomes anunciados "em breve".

Parque da Bela Vista. 19-21 Jun (Qui-Sáb)

