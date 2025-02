Este ano vamos poder ver três eclipses e dois são já em Março

Por duas vezes este ano, a lua vai ganhar um tom avermelhado assim que, nas suas voltas, passar pela sombra da Terra, ou seja, quando o planeta ficar entre o seu satélite e o sol. A 14 de Março e a 7 de Setembro, o eclipse lunar será total e visível a partir de qualquer ponto do país (desde que o céu esteja limpo).

Para o mesmo grupo de aficionados, 2025 reserva ainda duas outras datas importantes no calendário: a 29 de Março, dá-se o eclipse parcial do sol, acontecimento que se repete no dia 21 de Setembro, mas que os portugueses terão de deixar para uma próxima oportunidade para poder ver, de acordo com os dados da Nasa. Já os primeiros três fenómenos serão visíveis a partir de Portugal, nos seguintes horários:

Eclipse lunar de 14 de Março : o eclipse começa às 05.10 e atinge o ponto máximo às 06.58;

: o eclipse começa às 05.10 e atinge Eclipse solar parcial de 29 de Março : começa às 09.48 e atinge o auge às 10.40;

Eclipse lunar de 7 de Setembro: inicia-se às 17.27 e torna-se total às 19.11.

Que cuidados ter na observação de eclipses?

Um eclipse da lua, seja parcial ou total, não representa qualquer perigo para a saúde, pelo que não implica cuidados especiais. Já olhar directamente para o sol não é recomendado. Assim, no eclipse solar parcial de 29 de Março deve munir-se de óculos específicos homologados pela União Europeia, usando-os sempre que estiver a olhar na direcção do astro. Recomenda-se, ainda que permaneça sentado, ou pelo menos imóvel, durante a observação.

Olhar para o sol através de uma câmara fotográfica ou de um telescópio não vale, já que nenhum dos dispositivos tem filtros adequados ao efeito.

Quem anseia pelo próximo momento às escuras em pleno dia não precisa de esperar assim tanto: o próximo eclipse total do sol vai acontecer a 12 de Agosto de 2026.

