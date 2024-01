Este cartão dá-lhe descontos em livrarias independentes de sete países

A premissa é simples. Com um único cartão, pago uma única vez, tem direito a vantagens e ofertas em várias livrarias independentes espalhadas pelo mundo. “A ideia surgiu quando me apercebi de que passava mais tempo a comprar livros online do que na rua, a visitar as livrarias independentes da minha cidade. Enquanto leitora e consumidora, que evita apoiar os gigantes de e-commerce, queria encontrar uma forma de incentivar a visita a estes negócios, não só em Portugal, mas também a nível internacional”, diz à Time Out a influencer Marta Carvalho, mais conhecida por Litulla, como se apresenta no Instagram, onde tem mais de 23 mil seguidores.

Criar experiências e produtos para leitores não é uma novidade para Marta, que é uma consultora e gestora de marketing assumidamente apaixonada por livros. Quando entrou no Instagram em 2018, Litulla era apenas uma espécie de nome artístico. Agora, além de uma comunidade de leitores – que se encontram online, no Discord do Litulla Book Club, e presencialmente, em Lisboa –, é também uma marca de acessórios literários – talvez já tenha visto o seu “Unreliable Narrator Tote” ou “No Plot Just Vibes Cap” por aí – e até eventos, como a Book Swap Party, que realizou pela primeira vez em 2023. “A missão sempre foi não só fazer dos livros objectos desejáveis e cool, mas também de certa forma descartar a seriedade que normalmente permeia o mundo literário, e que pode alienar os leitores mais jovens.” O Membership Card (13,95€ + portes), que foi anunciado em Dezembro, é só a sua mais recente resposta às vontades da comunidade que tem reunido à sua volta.

“Descobri que, embora certas grandes cadeias de livrarias tenham programas de fidelidade, não existia nenhum que ligasse negócios independentes e criasse esta ponte entre leitores e livrarias”, esclarece Marta, que espera incentivar leitores a explorarem novas livrarias onde quer que estejam. “Como é um programa internacional, a ideia é que um leitor lisboeta possa usar um cartão também quando vai a Madrid, Florença ou Roterdão.” Por outro lado, os leitores também podem participar em desafios para receber prémios extra. Por exemplo, se visitarem oito livrarias parceiras, têm direito a um boné Litulla; se visitarem 15 não-parceiras, Marta oferece um totebag. “Estes desafios surgem com o objectivo de transformar livrarias em paragens obrigatórias no roteiro do leitor. Ao mesmo tempo, quero que estas livrarias se sintam apoiadas por uma comunidade.”

© Litulla

Actualmente, o cartão dá acesso a vantagens e ofertas em 12 livrarias independentes em seis países diferentes – França, Itália, Países Baixos, Portugal, Espanha e EUA. Em Portugal, ainda só há dois negócios parceiros, a livraria Greta e o café-livraria Fable, ambos em Lisboa. A primeira oferece 10% de desconto e um marcador mediante apresentação do cartão. A segunda, além de 10% de desconto, oferece um café de especialidade na compra de dois livros ou mais. As ofertas variam de espaço para espaço e os descontos vão dos 5% aos 20%.

“Este ano quero dedicar-me a crescer a lista de livrarias parceiras, tanto a nível internacional como aqui em Portugal, onde espero começar parcerias com livrarias de norte a sul do país. Tenciono ainda estender as parcerias a editoras, e organizar eventos literários para membros do programa.”

+ Estante Time Out: livros, livrarias e novidades para leitores

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês