Este deslumbrante país da América Central é o melhor do mundo para reformados

Em média, passamos cerca de um terço das nossas vidas a trabalhar, por isso, quando chega a hora de relaxar e aproveitar os anos dourados, queremos ter a certeza de que estamos a fazê-lo no sítio certo.

Felizmente, o Índice Global de Reforma da International Living, uma ferramenta que utiliza experiências em primeira mão e “conhecimento do mundo real” de reformados reais, publicou uma lista dos melhores lugares do mundo para aproveitar a reforma.

No topo da lista está o Panamá, que o colaborador Jess Ramesch descreve como um “país seguro, estável e rico”. Outros factores apontados foram o baixo custo de vida (para despesas como seguro automóvel e pequenos procedimentos médicos), as condições flexíveis de visto e o clima temperado.

“Aqui, vivo um estilo de vida californiano, só que melhor. Estou à beira-mar, a apenas três horas de voo de Miami, e não preciso de me preocupar com furacões (ou pagar um seguro caro contra furacões)”, escreve Ramesch. “Estou ao sol quase todos os dias. Não me preocupo com impostos pesados sobre a propriedade ou com a possibilidade de ver as minhas poupanças desaparecerem por causa de uma ida às urgências. E fiz amigos maravilhosos – expatriados e panamenhos – que se tornaram como família.”

Em segundo lugar está Portugal e em terceiro lugar está a Costa Rica, com o México e França a completarem os cinco primeiros lugares.

Estes são os 10 melhores lugares do mundo para aproveitar a reforma

Panamá Portugal Costa Rica México França Espanha Malásia Grécia Itália Tailândia

Pode ler o relatório completo com todos detalhes aqui, ou dar uma vista de olhos na nossa lista dos melhores lugares do mundo para se reformar.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp