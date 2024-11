As previsões meteorológicas são úteis, mas, realisticamente, não se pode garantir sol constante quando se faz uma reserva para as férias, nem se pode fazer nada quando se chega ao destino. No entanto, um hotel de luxo está a prometer a quem o visitar no Inverno uma estadia de cortesia de uma noite por cada dia que não seja de sol.

Sim, leu bem. A oferta vem do City of Dreams Mediterranean, na costa sul de Chipre (a menos de uma hora de carro de Pafos). A ilha é considerada o local mais solarengo da Europa – afinal, é agraciada com raios de sol 340 dias por ano.

Para entrar em detalhes, um dia que acciona a “Garantia de Sol” do City of Dreams é um dia com menos de 70% de luz solar directa entre as 9.00 e as 17.00 (que será medida com base nos dados do AccuWeather.com).

“Não há nada pior do que planear as férias para fugir ao frio e ver o tempo mudar quando se chega ao destino”, afirma o vice-presidente do City of Dreams Mediterranean, Grant Johnson. “Somos abençoados com sol quase todos os dias em Chipre, mas para tranquilizar os nossos hóspedes convidamo-los a regressar se não apanharem sol durante a estadia”.

Não é só à estadia no hotel que teria direito. Excursões gratuitas, como caminhadas, visitas a adegas e muito mais, também serão incluídas, apenas para garantir que a sua experiência seja o mais fabulosa possível.

Os quartos aqui começam em cerca de 272 euros por noite, mas há um desconto de 15% em todas as reservas feitas antes de 30 de Novembro para estadias até 20 de Dezembro de 2024. Pode ler mais sobre tudo isto aqui.

E aqui estão as melhores coisas para fazer em Pafos.

📯Não foi por falta de aviso. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram