Este magnífico monumento religioso é o marco mais subestimado do mundo

Sabe aquele local mundialmente famoso que sempre sonhou ver na vida real, mas que, quando lá chegou, encontrou-o coberto de andaimes, graffiti ou simplesmente não era tão extraordinário como parecia na Internet? Esse sítio não vai estar nesta lista.

Esta é uma lista de destinos mais subestimados do mundo, em particular aqueles marcos pelos quais não daria nada, apenas para ficar impressionado pela sua grandiosidade quando estão à sua frente. A lista foi compilada pela Capital One UK, que perguntou a dois mil britânicos quais os monumentos que satisfaziam – e excediam – as suas expectativas.

No topo da lista como o marco mais subestimado do mundo está Angkor Wat, o antigo complexo de templos que é o maior monumento do mundo. De acordo com o estudo, 60% das pessoas inquiridas afirmaram que excedeu as suas expectativas.

É Património Mundial da UNESCO desde 1992, e esta organização descreve-o como “um dos mais importantes sítios arqueológicos do Sudeste Asiático”.

Angkor Wat é, de facto, fora de série. Data do século XII e foi mandado construir pelo rei Khmer Suryavarman II, servindo também como seu túmulo. A área de Angkor estende-se por 400 quilómetros quadrados. O local esteve também no centro de alguma controvérsia recentemente, uma vez que foi o pano de fundo da tendência “Temple Run challenge” no TikTok, que suscitou muitas críticas por parte dos conservadores.

Em segundo lugar, ficou o Grand Canyon e, em terceiro, Machu Picchu. Não diríamos que estes são exactamente subestimados, mas aqui está a lista completa.

Estes são os marcos mais subestimados do mundo

Angkor Wat, Camboja Grand Canyon, EUA Machu Picchu, Peru Cataratas do Niágara, EUA Pompeia, Itália Cataratas Vitória, Zâmbia e Zimbabué Cristo Redentor, Brasil Petra, Jordânia Grande Muralha da China, China Chichen Itza, México

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp