Este Natal, os tapetes voam e o génio da lâmpada anda de patins: vem aí o ‘Aladino no Gelo’

Depois da Cinderela, do Peter Pan e do Feiticeiro de Oz, é a vez do Aladino deslizar pela pista de gelo que todos os anos, na época do Natal, anima o centro comercial Alegro Alfragide. "Liberta o génio que há em ti!" é o mote do musical para toda a família Aladino no Gelo, que estreia no dia 30 de Novembro e que, até 12 de Janeiro, adapta o clássico da literatura infantil Aladim e a Lâmpada Maravilhosa – o conto da obra As Mil e Uma Noites que ficou ainda mais conhecido depois da animação de 1992 da Disney.

André Leitão (Rabo de Peixe), Soraia Tavares, Mimicat e Diana Castro são os protagonistas do espectáculo, que conta a história do ladrão de Agrabah que se apaixona pela princesa Jasmine e que vai precisar da preciosa ajuda do génio da lâmpada. "Entre gelo, magia, encanto, acrobacia, patinagem, dança e música, este espetáculo leva-nos a uma aventura cheia de romantismo, onde as diferenças não impedem o amor", descreve a produtora AM Live em comunicado.

O musical Aladino no Gelo esteve em cena no MAR Shopping, no Porto, no Natal de 2024. "É uma alegria voltar a vestir este Aladino", diz André Leitão. "Este ano, temos a felicidade e o prazer de trazer o espectáculo a Lisboa, minha cidade natal, e presentear ainda mais famílias com este espectáculo”, continua. Já para Soraia Tavares (que encarnará Jasmine) e Mimicat (que interpreta o Génio) será uma estreia numa peça no gelo. "Este projecto é uma muito aguardada estreia em teatro musical que era uma experiência que já queria ter tido há muito tempo", diz a cantora que representou Portugal no Festival da Canção em 2023. "Estou super entusiasmada para começar!"

Com texto e música originais (de Mafalda Santos e Artur Guimarães, respectivamente), o espectáculo conta com um personagem que comunica apenas em Língua Gestual Portuguesa.

AM Arena – Alegro Alfragide. 30 Nov-12 Jan. Sessões às 11.00, 15.00, 18.00 e 21.00. 16€

