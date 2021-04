Este novo restaurante virtual tem Nasty Burgers com influências asiáticas

O novo projecto de Maurício Vale, chef executivo do SOI e ASIAN LAB, é um restaurante de hambúrgueres com influências asiáticas e do street food. Estão disponíveis na Uber Eats, Bolt Food e no site próprio de delivery.

Com a pandemia e o novo confinamento já em vigor, a restauração é um dos sectores mais afectados. Ainda assim, há quem olhe para estes tempos como um desafio. É o caso de Maurício Vale, chef executivo do SOI e ASIAN LAB, que apostou num novo restaurante virtual: o Nasty Burger, disponível na Uber Eats, Bolt Food e no site próprio de delivery. Tal como o nome indica, a estrela do menu são hambúrgueres artesanais numa versão inspirada no street food, bem recheados e gulosos.

“Não queria estar a perder a alma nem a história dos hambúrgueres, mas queria ao mesmo tempo deixar o meu toque pessoal”, explica-nos. Assim, Maurício Vale, especialista em comida asiática, criou cinco combinações com influências da street food típica de países como a China, a Coreia do Sul ou os Estados Unidos da América. O resultado final são hambúrgueres visualmente pornográficos (com aquele queijo derretido a verter para o pão) para comer com as duas mãos. Não se chamasse Nasty.

Nasty Burger Pork malone

Tem então o brisket bardot (10,95€), um hambúrguer de brisket com maionese de gochujang, picle de pepino e queijo cheddar ou o pork malone (10,95€), hambúrguer de pulled pork, com maionese de gochujang, picle de pepino e queijo cheddar.

Para quem prefere manter-se pelos clássicos, o chef recomenda atirar-se a um destes dois: o steve McCheese (11,95€), hambúrguer prime (maminha, picanha e coração de alcatra), com maionese de moritos, bacon, tomate coração, picle de pepino e mistura de queijos, o farrah “cow”cett (11,95€), hambúrguer prime (maminha, picanha e coração de alcatra), com maionese de alho e endro, cebola roxa caramelizada, picle de beterraba e queijo de cabra. Qualquer escolha faz-se acompanhar de batatas fritas e maionese naughty (pode sempre pedir maioneses extra, por mais 0,95€).

Nasty Burger Cheese Caprio

Para criar um hambúrguer verdadeiramente artesanal, o chef recorreu a uma padaria local que fornece o pão, escolheu as partes da carne que dão o máximo sabor e textura e todos os molhos são feitos artesanalmente, todos os dias.

Nasty Burger Le Brownie James

Para acompanhar o hambúrguer (ou para abrir o apetite) tem as cheese caprio (3,5€/5 unidades), mozzarella sticks com maionese de alho e endro, e as marron fries (6,25€), batatas com chimichurri, maionese de moritos, cheddar derretido e bacon. Já nas sobremesas, a oferta é apenas uma: o Le brownie James (3,5€), brownie de chocolate e avelã com caramelo salgado.

É possível encomendar através da Uber Eats, Bolt Food e do site próprio de delivery de domingo a quinta-feira, entre as 12.00 e as 23.00, e às sextas-feiras e sábados, entre as 12.00 e as 00.00.

