Este Outono, a música clássica vai ecoar nas igrejas de Almada

Acaba-se o Verão e os Sons de Outono invadem Almada. A 14.ª edição do festival é o segundo capítulo de numa trilogia de programação – Tempo (2022), Modo (2023) e Palavra (2024) –, e inclui sete concertos, de entrada livre, nas igrejas do concelho.

Ana Quintans, Marta Vicente e Fernando Miguel Jalôto, do Ensemble Bonne Corde, dirigido pela violoncelista Diana Viagre, apresentam-se na Igreja Matriz, na Cova da Piedade, a 14 de Outubro, às 19.00. O grupo especializa-se em repertório setecentista no qual o violoncelo ocupa um lugar de destaque. A actuação inclui obras de Antonio Vivaldi, como I. Preludio, II. Allegro poco e II. Sarabanda.

Na Ermida de S. Sebastião, são os solistas Ana Beatriz Manzanilla, Francisca Fins e Jeremy Lake, da Camerata Atlântica, que dão música. A 8 de Outubro, às 15.00, interpretam Allegro com Spirito, Agadio com espressione, Scherzo.Allegro molto e vivace, e Finale.Presto de Ludwig van Beethoven, e ainda Allegro, de Franz Schubert. As violinistas Diemut Poppen e Christel Lee dão um concerto na Trafaria, na Igreja de São Pedro, a 28 de Outubro, às 19.00, no qual o público terá a oportunidade de ouvir Sonatas e Partitas de Joan Sebastian Bach.

A 30 de Setembro, às 21.00, o Voces Caelestes abre a leva de concertos, na Igreja de Nossa Senhora da Rosa, na Charneca da Caparica. O grupo vocal liderado por Sérgio Fontão dedica especial atenção à música contemporânea. No programa do concerto constam obras como a Missa de Beata Virgine Maria, de Filipe de Magalhães, Hear my Prayer, de Henry Purcell, e O Radiant Dawn e Lux AEterna, de James MacMillan.

A 7 de Outubro é a vez de Raquel Cravino, Ana Raquel Pinheiro e José Carlos Araújo, do Ensemble Atena, actuarem na Igreja do Bom Sucesso, em Cacilhas, às 21.00. Serão interpretadas a Canção de 7.º tom e de 2.º tom, de José de Torres, a Sonata sopra lo stile che suona il Prette dalla Chitarra Portoghese, de Giuseppe Tartini, bem como Sonata em Dó menor, K.18, de Carlos Seixas e F. Geminiani.

Ars Lusitana interpretam “La Soberbia Abatida” Oratória, de Francisco Hernández y Llana, na Igreja da Nossa Senhora de Fátima, no Laranjeiro, a 21 de Outubro, às 21.00. O grupo foi fundado por Maria Bailey, agora directora artística, e dedica-se a um repertório da Idade Média, Renascimento e Barroco. No dia seguinte, às 15.00, é a vez dos jovens flautista João Viana e harpista Beatriz Cortesão subirem ao palco. Além de obras de Jules Mouquet e de Nino Mazzoni, também apresentam óperas de Esquisses antiques e de Tiziano Bedetti.

Vários locais (Almada). 30 Set-28 Out, vários horários. Entrada livre

