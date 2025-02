Este país é o destino de spa mais procurado actualmente

Writer, Time Out Travel

Um relatório anual sobre as tendências no mundo dos spas analisou os locais do planeta onde as pesquisas no Google relacionadas com o tema mais aumentaram.

Alguns optam por viajar para locais conhecidos pela vida nocturna, outros procuram destinos gastronómicos e centros culturais; e há ainda os que querem simplesmente meditar, fazer massagens e desligar do stress.

Sim, estamos a falar de estadias em spas. Quando se pensa em destinos clássicos de spa, pode pensar-se nas cidades japonesas de águas termais ou em mega-spas como o Therme em Bucareste – mas, de acordo com o SpaSeekers.com, há alguns locais improváveis para onde as pessoas se devem dirigem se procuram uma pausa relaxante em 2025.

Para levantar um pouco o véu (e revelar uma luz suave) sobre as tendências para este ano, a plataforma de reservas de spa analisou os dados de pesquisa do Google para determinar quais os destinos que registaram o maior aumento de interesse – e os resultados estão à vista.

No topo da lista dos destinos de spa mais procurados para este ano está o Vietname, que registou um aumento impressionante de 175% nas pesquisas do Google. De acordo com o SpaSeekers.com, o país tem uma enorme variedade de opções de retiro, oferecendo tudo, desde fontes termais e meditação a banhos de ervas e massagens vietnamitas.

Marrocos ocupa o segundo lugar, com um aumento de 84% nas pesquisas. Historicamente, os visitantes têm preferido experimentar os tradicionais hammams marroquinos, mas a talassoterapia (tratamentos com água do mar) também se tornou mais popular aqui.

Em terceiro lugar, há um empate entre a Albânia e a Roménia, cada uma com um aumento de 83% nas pesquisas. A Albânia é a sua melhor aposta se estiver à procura de alguns cenários costeiros gloriosos (e porque não haveria de estar, se as praias do país têm este aspecto?), mas se estiver à procura de algo mais isolado e montanhoso, então dirija-se à Roménia.

Estes são os destinos de spa mais populares do mundo

Vietname: +175% de pesquisas Marrocos: +84% de pesquisas Albânia: +83% de pesquisas

= Roménia: +83% buscas

Gâmbia: +56% de pesquisas

= Zimbabué: +56% buscas

África do Sul: +52% de buscas Barbados: +50% de buscas

= Cambodja: +50% buscas

= Panamá: +50% buscas

= Qatar: +50% de pesquisas

= Coreia do Sul: +50 por cento pesquisas

= Seychelles: +50 por cento buscas

= Tunísia: +50 por cento buscas

Singapura: +49% de pesquisas China: +49% de pesquisas Grécia: +46% de pesquisas

= Espanha: +46% de pesquisas

Jamaica: +30% de buscas México: +26% de buscas

