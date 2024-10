Este país foi eleito o mais acolhedor da Europa

É fácil avaliar uma cidade acolhedora – As pessoas agradecem ao condutor do autocarro quando saem? Os locais gostam de parar e dar indicações? O funcionário do café cumprimenta os clientes com um sorriso?

No entanto, quando se trata de países inteiros, a tarefa é mais difícil – a disposição das pessoas no Norte pode ser muito diferente das do Sul, e o mesmo se aplica aos habitantes das cidades e aos habitantes do campo.

Mas isso não impediu que os Readers’ Choice Awards da Condé Nast Traveller tentassem nomear os países mais acolhedores da Europa. A publicação de viagens classificou dez países do velho continente com base no grau de hospitalidade dos seus leitores. O primeiro lugar? Rufem os tambores, por favor… É a Áustria!

Com uma pontuação impressionante de 93,88 em 100, o país destronou o campeão do ano passado (a Irlanda). É provável que tenhamos de agradecer ao "Lebensgefühl" – que significa consciência da vida – uma vez que os habitantes locais apreciam a beleza da Áustria e convidam os outros a apreciá-la também.

Em segundo lugar está a Irlanda mas, curiosamente, Dublin não entrou na lista das cidades mais acolhedoras, ao passo que Viena sim. O mesmo acontece com o terceiro país mais acolhedor, a Croácia. Veja a lista completa em baixo. Concorda com a classificação?

Estes são os 10 países mais amigáveis da Europa

Áustria Irlanda Croácia Portugal Grécia Islândia Suíça Turquia Espanha França

Para saber mais sobre os Readers’ Choice Awards da Condé Nast Traveller, pode consultar os vencedores de cada uma das categorias aqui.

