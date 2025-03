Este país subestimado foi nomeado o melhor destino de aventura para 2025

O prémio “Destino do Ano para o Turismo de Aventura”, nos PATWA International Travel Awards, foi atribuído a uma região montanhosa do Médio Oriente.

Gosta de se aventurar quando viaja? Temos o local ideal para si.

Numa cerimónia realizada em Berlim, na passada semana, os PATWA International Travel Awards (organizados pela Pacific Area Travel Writers Association, sem fins lucrativos) atribuíram o título de Destino do Ano para o Turismo de Aventura à Arménia, um país sem litoral na região sul do Cáucaso.

Porquê? Bem, com a sua paisagem acidentada e montanhosa, a Arménia é o local ideal para aventuras ao ar livre. Os caminhantes podem percorrer os trilhos das montanhas Zangezur, ao longo da fronteira com o Azerbaijão, ou fazer caminhadas de vários dias na cordilheira central de Geghama. O ponto mais alto do país é o Monte Aragats, para os mais aventureiros.

A paisagem também se presta a actividades cheias de adrenalina, como a escalada e o parapente, e tem uma miríade de locais culturais para visitar, como o Museu do Genocídio Arménio e Memorial (para recordar os que foram assassinados no Império Otomano no início do século XX), e o deslumbrante Centro Cafesjian para as Artes, um impressionante edifício da era soviética com cinco salas de exposições e duas galerias ajardinadas.

Embora a Arménia tenha feito um enorme esforço para promover o turismo sustentável, grande parte do país continua intocada pelos visitantes. As estradas em alguns locais ainda são bastante acidentadas e os transportes podem ser difíceis de utilizar, especialmente se não falar arménio ou russo – mas o que é isso senão uma aventura?

“Este reconhecimento é uma prova da beleza natural da Arménia, da diversidade das ofertas de turismo de aventura e da dedicação do nosso sector turístico. Convidamos os viajantes de todo o mundo a explorar as paisagens deslumbrantes da Arménia e a experimentar a emoção da aventura numa terra rica em história e hospitalidade”, reagiu o presidente do comité de turismo da Arménia, Lusine Gevorgyan.

Leia mais sobre a Arménia no site do conselho de turismo daquele país e consulte a nossa lista das 25 melhores coisas novas para fazer no mundo em 2025.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp