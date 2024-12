Este sábado vá de tuk-tuk às visitas guiadas de sete galerias da Estrela

No sábado, animação elevada a sete: sete galerias de arte juntam-se para uma tarde com visitas guiadas por artistas, galeristas e curadores, conversas, uma venda solidária – e uns tchim-tchins pelo caminho, claro. Tudo ali nos arredores da Estrela, entre as 14.00 e as 17.00, com tuk-tuks a levar os visitantes de um lado para outro, e tudo de entrada livre.

Depois do sucesso do ano passado, as sete galerias da Estrela, Rato e Campo de Ourique repetem a receita em 2024, com o Passeio da Estrela #2 neste sábado, 14 de Dezembro. Pode começar logo no Rato, na galeria 3+1 Arte Contemporânea, e ver a exposição "Eclipse", de Claire de Santa Coloma. Daí pode seguir para a Jahn und Jahn, que tem uma visita pelos galeristas às 14.00 e pela curadora às 18.00 às exposições "CENAS", de Stefan Vogel e "Agregação", de Max Frisinger. Na mesma morada está a Encounter, onde pode ver "PXL CTY", de Antony Cairns.

DR Eclipse, 3+1

Na Cristina Guerra Contemporary Art conte com uma visita guiada pelo artista, José Loureiro, à exposição "Beco das Flores, Canedo do Mato", às 15.00. Na Madragoa há uma venda solidária e pode ver a exposição colectiva "The Soup".

Em Campo de Ourique tem os galeristas da Miguel Nabinho disponíveis para uma sessão de perguntas e respostas às 16.00, e, claro, pode ver a exposição "das águas e outros lugares" de Pedro Cabrita Reis. Na Pedro Cera há uma visita guiada às 17.00 a "Remnants from a Distant Storm", de Marianne Fahmy. Termine na Monitor, com uma visita guiada à exposição colectiva "Bleeding Edge", às 17.30. Consulte o mapa e as moradas das galerias aqui.

Várias locais. 14 Dez (Sáb) 14.00-19.00. Entrada livre

