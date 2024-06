Este São João não tem balão, mas tem Rosinha e Sérgio Godinho

Enquanto por cá é o Santo António que anda nas bocas do povo, basta atravessar o rio para dar de caras com outro santo, o São João – o mesmo celebrado no Porto. A festa já arrancou e, durante um mês, vai percorrer as várias freguesias almadenses, com destaque para a música como atracção principal.

A 7 de Junho, próxima sexta-feira, o palco estará montado na Costa da Caparica, na Praça da Liberdade. É lá que, ás 21.30, actuam os Cais Sodré Funk Connection, banda conduzida pelas vozes de NBC e Telma Santos. No dia seguinte, Cacilhas recebe a centenária Sociedade Filarmónica da Incrível Almadense, mais propriamente a sua banda filarmónica. A formação composta por 40 músicos sobe ao palco às 19.30.

No dia 13 de Junho, enquanto Lisboa cura a ressaca da noite de Santa António, a Praça da Portela, no Laranjeira, baila ao som de Rosinha. A estrela da música popular portuguesa sobe ao palco às 21.30, munida do seu repertório, no mínimo, sugestivo.

A festa reacende no sábado, 15 de Junho, agora na Charneca da Caparica. A animação fica a cargo do grupo 7 Saias. As sonoridades tradicionais, desta vez mexicanas, voltam a soar no dia 21, junto à Igreja da Trafaria, com Los Cavakitos.

No dia 23, véspera de São João, as Marchas Populares descem a Avenida António José Gomes, na Cova da Piedade, a partir das 20.30. O Duo João Tendeiro e Ricardo Jorge fecham a noite, num concerto marcado para as 23.30.

O encerramento, e também o ponto alto, destas festas de São João acontece no dia seguinte. Sérgio Godinho e os seus Assessores dão um espectáculo na Praça da Liberdade, em Almada, seguido de fogo-de-artifício. A programação completa do São João em Almada pode ser consultada aqui.

Vários locais (Almada). Até 24 de Junho. Entrada livre

+ O Jardim Cultural regressa em Julho e é Toy que abre a festa