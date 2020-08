Este site ajuda-o a planear férias sem quarentena

A chamada da espreguiçadeira é mais forte agora. Depois de meses de incerteza, não há nada que saiba melhor do que desligar do mundo e relaxar. Mas há algo que continua no nosso caminho: restrições de viagem confusas e em constante mudança.

Não há nada que possa fazer para se prevenir contra quarentenas inesperadas, anunciadas a meio do voo ou quando já está de férias, mas este site pode ajudá-lo na fase de planeamento e a descobrir que destinos estão actualmente sem quarentena obrigatória.

Como o nome sugere, o CovidEntryCheck verifica as recomendações e restrições actuais associadas ao seu país de origem e ao destino com o qual sonha acordado. Por exemplo, se quiser viajar de Lisboa para Itália, a calculadora diz-nos que, neste momento, não há restrições em vigor entre os dois países e também nos informa sobre o número de novos casos de Covid-19, e o total de casos activos, em ambos os lugares. Pode também escolher ser avisado por e-mail se a situação se alterar e afectar a sua viagem de alguma forma.

A equipa responsável por esta ferramenta está em constante monitorização de mais de 34.000 rotas de viagens e 200 websites, de forma a manter o sistema actualizado. Tudo para nos ajudar a ficar um bocadinho mais próximos daquela espreguiçadeira.

www.covidentrycheck.com

