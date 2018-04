Este Verão, há festival de vinhos e gastronomia em Lisboa

O Adegga Food & Wine Festival 2018 chega ao Pavilhão Carlos Lopes nos dias 30 de Junho e 1 de Julho.

O evento é organizado pela plataforma online de venda de vinhos Adegga e durante dois dias, entre as 14.00 e as 21.00, dá a provar uma selecção de 500 vinhos de vários produtores nacionais. Para juntar o melhor de dois mundos, a organização acrescentou ao programa algumas experiências gastronómicas. Os chefs convidados vão tratar de fazer as melhores combinações entre pratos e copos. “Já temos cerca de 50 produtores de vinho, assim como seis chefs confirmados”, diz André Cid, um dos fundadores da Adegga, à Time Out. Os nomes do chefs e dos restaurantes serão anunciados em breve.

A grande novidade desta edição é que vai poder receber no seu e-mail todas as informações dos vinhos que provou. Através da tecnologia SmartWineGlass, cada copo vai ter um chip associado a um endereço electrónico, permitindo que se lembre de todas as marcas que experimentou.

“O Adegga Food & Wine Festival será a evolução natural do Adegga WineMarket Summer, que mudando a sua localização de uma sala de hotel para os terraços do Pavilhão Carlos Lopes, pretende chegar a mais consumidores durante estes dois dias”, afirma ainda André Cid.

Os preços das provas de vinhos variam entre os 5€ e os 50€.

