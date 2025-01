Estes 25 locais foram incluídos numa nova lista de locais “em risco”

É provável que já tenha ouvido falar da lista de Património Mundial da UNESCO e da sua lista de Património Cultural Imaterial, mas esta não é a única organização que procura proteger locais importantes para nós e para a nossa história.

O World Monuments Fund (ou Fundo Mundial de Monumentos) é outra organização que destaca locais culturais que estão em risco em 29 países diferentes, e publica uma lista de novas inclusões a cada par de anos.

Desde a sua criação, há 30 anos, o WMF contribuiu com mais de 120 milhões de dólares direccionados a esforços de preservação em todo o mundo e ajudou essas comunidades a garantir mais 300 milhões de dólares. Não admira então que este ano tenham sido nomeados 200 lugares para serem incluídos.

Desses 200, 25 foram seleccionados, incluindo duas áreas devastadas por conflitos. Uma delas é o tecido urbano de Gaza (ou o que resta dele), que "sublinha a necessidade crítica de preparar os esforços de recuperação a partir do património de forma a ancorar a memória colectiva e um sentimento partilhado de pertença".

O outro é a histórica Teacher's House de Kiev, a antiga sede legislativa de uma Ucrânia recém-independente, que foi gravemente danificada por um ataque de mísseis, em 2022. Esta inclusão "sublinha o papel do património cultural na promoção da unidade e da motivação à medida que as comunidades se reconstroem".

A Qhapaq Ñan, uma rede de estradas incas pré-hispânicas que liga a Colômbia, o Peru, a Bolívia, a Argentina, o Equador e o Chile, também faz parte da lista, pelo facto de estar ameaçada pela degradação ambiental.

Mas 2025 é o primeiro ano em que a WMF alargou a sua lista para ir além dos limites do nosso planeta, incluindo a Lua. Porquê? A directora-geral, Bénédicte de Montlaur, disse ao The Art Newspaper: "A salvaguarda do património lunar evitará os danos causados pela aceleração das actividades privadas e governamentais no espaço, assegurando que estes artefactos perdurem para as gerações futuras".

A inclusão do nosso único satélite natural na lista dos locais ameaçados surge após a notícia de que a primeira peça de arte aterrou na Lua na semana passada.

Veja a lista da WMF em baixo.

Estes são os 25 novos locais em risco da WMF em 2025

Mosteiros do Vale do Drino, Albânia

Cine Estudio Namibe, Angola

Qhapaq Ñan, rede de estradas incas, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru

Grutas de Maijishan e Yungang, China

Patrimónios locais da Costa Suaíli, Comoros, Quénia, Moçambique, Tanzânia

Capela de Sorbonne, França

Paisagem Mineira Histórica de Sérifos, Grécia

Sistemas históricos de água de Bhuj, Índia

Edifícios históricos do rio Musi, Índia

Património local da Península de Noto, Japão

Mosteiro Erdene Zuu, Mongólia

Património judaico de Debdou, Marrocos

Casa do Chefe Ogiamien, Nigéria

Tecido urbano histórico de Gaza, Palestina

Campos agrícolas de Waru Waru, Peru

Ruínas da antiga Belchite, Espanha

Reservatórios de água da Medina de Tunes, Tunísia

Cidade histórica de Antakya, Turquia

Teacher's House de Kiev, Ucrânia

Belfast Assembly Rooms, Irlanda do Norte, Reino Unido

The Great Trading Path, EUA

Faróis históricos do Maine, EUA

Paisagem cultural da planície de inundação de Barotse, Zâmbia

Lua

Para ler mais sobre os monumentos mundiais em risco em 2025, pode fazê-lo aqui.

