O Nobre Gosto regressa ao Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, para uma terceira edição, de 20 a 22 de Setembro. Dedicado exclusivamente a vinhos doces e fortificados, o evento apresenta um programa que inclui masterclasses, visitas guiadas pela Adega Villa Oeiras, exposições e demonstrações culinárias. A organização volta a estar a cargo da revista Grandes Escolhas, com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras e do Turismo de Portugal.

Este ano, a organização dá um passo rumo à internacionalização do evento, que conta com vinhos andaluzes (Espanha) e da região húngara de Tokaj – além dos portugueses, claro. Esta participação contribui para uma maior dimensão internacional do evento, mas também para uma maior divulgação dos vinhos portugueses lá fora, de acordo com a organização. Ainda assim, o anfitrião do evento volta a ser o vinho de Carcavelos, um dos mais antigos vinhos fortificados portugueses. Existem outros três – o vinho do Porto, Madeira e o moscatel.

Enquanto que os dias 21 e 22 são abertos ao público em geral, o dia 20 de Setembro fica reservado aos profissionais da restauração e hotelaria.

A entrada no festival é gratuita. O acesso às provas livres é possível mediante a compra do copo, no valor de 10€. Pelo mesmo valor, pode comprar o bilhete diário, com direito a um copo. Por 20€, o bilhete garante entrada nos dois dias do festival. As masterclasses têm um custo de 40€. Qualquer um dos ingressos já se encontra disponível e pode ser adquirido online ou no local.

Palácio Marquês de Pombal. 21-22 Set, Sáb 15.00-21.00, Dom 15.00-19.00. 10€-40€

+Há vindimas em Lisboa? Sim e precisam de ajudantes