Estes foram os livros mais requisitados nas bibliotecas de Lisboa em 2025

Maria Francisca Gama, com ‘A Cicatriz’, e Elena Ferrante, com a Tetralogia Napolitana, foram as autoras mais procuradas do ano.

A Rede de Bibliotecas de Lisboa anunciou os livros mais requisitados em 2025: a Tetralogia Napolitana, de Elena Ferrante, com 117 empréstimos em formato físico, e A Cicatriz, de Maria Francisca Gama, com 138 empréstimos em formato digital, foram os grandes vencedores.

“Entre páginas físicas e digitais, muitos foram os livros que conquistaram corações e mentes ao longo do ano”, lê-se na publicação partilhada no Instagram pela Rede de Bibliotecas de Lisboa, que também destaca o aumento do catálogo em 2025, com a entrada de 21.176 novos títulos.

Em formato físico, o top 3 de livros mais lidos inclui a Tetralogia Napolitana, de Elena Ferrante, com 117 empréstimos (de qualquer um dos quatro livros que compõem a tetralogia: A Amiga Genial, História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge e de Quem Fica e a História da Menina Perdida); Isto Acaba Aqui, de Colleen Hoover, com 79 empréstimos; e Mauzões, de Aaron Blabey, com 78 empréstimos.

Já em formato digital, é A Cicatriz, de Maria Francisca Gama, que encabeça a lista, com 138 empréstimos. Seguem-se A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig, com 94 empréstimos; e Nexus, de Yuval Noah Harari, com 74 empréstimos.

As últimas para leitores na Time Out

Há uma nova editora na cidade – a Crosta quer pôr-nos a pensar sobre ecologia e estética –, e livrarias a abrir que é uma maravilha – a Lumaca é para fãs de álbuns ilustrados e banda desenhada; a Gondwana promove “literaturas do Sul”; a Saudade dá destaque a autores lusófonos; e a Utopia 111 incentiva à economia circular com livros em segunda mão.