Estes painéis interactivos ensinam-no a proteger-se do calor, mas não só

Sabe como proteger-se de uma onda de calor ou o que fazer no caso de incêndio florestal? Os novos painéis interactivos de Cascais respondem-lhe a esta e a muitas outras questões.

Os novos painéis digitais e interactivos do concelho de Cascais, instalados no âmbito da protecção civil, permitem à população manter-se actualizada sobre os percursos de evacuação no caso de tsunami, a melhor forma de se proteger de ondas de calor e até o que fazer durante um incêndio florestal.

Cascais é um dos primeiros municípios a receber este projecto-piloto da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e da Autoridade de Gestão do Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), em colaboração com a Câmara Municipal.

Localizados na Baía, ao lado dos Paços do Concelho, e em Carcavelos, junto ao restaurante A Pastorinha, os painéis funcionam através de um ecrã táctil. Recomenda-se a higiene das mãos, com desinfectante alcoólico, antes e depois da sua utilização.

“A localização entre o Tejo e o oceano e a importante procura turística foram factores importantes na escolha para esta primeira experiência”, esclarece o primeiro-secretário da AML, Carlos Humberto Carvalho, citado em comunicado no site da Câmara Municipal de Cascais.

Na mesma nota informativa, o presidente da autarquia, Carlos Carreiras, relembra ainda o facto de Cascais ter sido o primeiro município a instalar avisos sonoros de tsunami e anuncia para breve a inauguração do Centro de Emergência da Cruz Vermelha Nacional e do Centro de Combate a Catástrofes do INEM.

