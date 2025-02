Writer, Time Out Travel

As avaliações destas propriedades contêm mais menções a “romântico” do que quaisquer outras na plataforma – e aqui estão elas em imagens.

Na Time Out, sabemos uma ou duas coisas sobre romance – para o provar, basta dar uma vista de olhos nos nossos guias dos locais mais românticos e dos melhores destinos para umas férias apaixonadas.

Mas a plataforma Airbnb também é especialista nesta coisa do amor e acaba de revelar o seu resumo de 2025 das estadias mais românticas do planeta, com base naquelas que, acredite-se ou não, têm mais comentários que incluam a palavra “romântico”.

Desde os campos ondulantes de Cotswolds, em Inglaterra, até às deslumbrantes moradias à beira-mar no Brasil, veja abaixo as casas mais românticas do mundo e inspire-se para o Dia dos Namorados.

Estes são oficialmente os Airbnbs mais românticos do planeta

The Stables at The Rookery, Reino Unido – uma casa de campo de luxo aconchegada na cidade de Malmesbury, em Cotswold.

Photograph: Airbnb

Mellifluous Apartment, Itália – este apartamento luminoso em Riomaggiore oferece vistas deslumbrantes sobre o mar.

Photograph: Airbnb

Casa luxuosa com piscina e banheira de hidromassagem fantásticas, EUA – rodeada pelas Red Rocks de Sedona, esta vivenda luxuosa tem uma piscina, banheira de hidromassagem e até a possibilidade de fazer um banho de som.

Photograph: Airbnb

Charming and Unique Shepherd’s Hut, Reino Unido – bem no alto das Terras Altas da Escócia, esta encantadora cabana é um verdadeiro refúgio.

Photograph: Airbnb

Apartamento com área de piscina no telhado, México – a apenas um minuto a pé da praia, este pequeno e luminoso apartamento fica perto das deslumbrantes ilhas Los Acros.

Photograph: Airbnb

Chalet histórico de Gatlinburg, EUA – quer aconchego? É nesta impressionante propriedade com estrutura em A, em Gatlinburg.

Photograph: Airbnb

Casa Norte da Ilha, Brasil – este é o local ideal para um retiro de Verão, e há até a possibilidade de embarcar num passeio de barco ao pôr-do-sol nas proximidades.

Photograph: Airbnb

No16 com duche quente ao ar livre, Austrália – esta casa de hóspedes super elegante está situada perto da costa sul da Austrália, mesmo ao lado da emblemática Seven Mile Beach.

Photograph: Airbnb

Stylish Private Oasis, EUA – com um jardim nas traseiras recentemente renovado e a proximidade da magnífica cidade de Austin, esta é uma óptima opção para as festas de fim de ano.

Photograph: Airbnb

Casa Mares, México – quem diria não a uma casa à beira-mar na deslumbrante costa mexicana? Este sítio é uma gloriosa mistura de vibrações da selva e do oceano.

Photograph: Airbnb

💕 Dia dos Namorados: lá vamos nós outra vez – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp