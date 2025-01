Estes são os 25 melhores destinos de viagem para 2025, segundo a ‘Wanderlust’

Que melhor maneira de começar o novo ano do que com algumas sugestões de viagem? Ao longo dos últimos meses, abordámos praticamente todas as listas de viagens de 2025 que existem, como as da Forbes, da Skyscanner e (claro) da Time Out.

Agora, a Wanderlust é a mais recente revista de viagens a dar o seu contributo. Acaba de publicar a sua lista Good to Go, uma selecção de 25 destinos que devem estar no seu radar para 2025 – e, temos de reconhecer, inclui locais fantásticos.

Um deles é Alberta, no oeste do Canadá, uma deslumbrante província que alberga nada menos do que seis locais classificados como Património Mundial da UNESCO (incluindo os parques canadianos das Montanhas Rochosas), bem como estas Sky Watching Domes em Métis Crossing, que considerámos uma das melhores coisas para fazer no mundo este ano.

E agora é uma altura particularmente boa para ir, pois o sol está a aproximar-se do seu “máximo solar”, que é o pico do seu ciclo de 11 anos e a melhor altura possível para ver a aurora boreal. Leia mais sobre os melhores lugares para ver a aurora boreal em 2025 aqui.

Outros destinos na lista incluem Dubrovnik, a encantadora cidade croata que está mergulhada na história medieval; o Uzbequistão, que também foi recentemente nomeado como o mais cativante destino emergente nos prémios de viagem dos leitores da Wanderlust; e Salzburgo e Viena, sendo esta última uma das nossas escolhas para uma pausa numa cidade europeia este ano.

Os 25 melhores locais para viajar em 2025, segundo a Wanderlust

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Alberta, Canadá

Azerbeijão

Bermudas

Colômbia

Parque Nacional do Corcovado, Costa Rica

Dubrovnik, Croácia

El Salvador

Flórida, Tennessee e Carolina do Norte

Alemanha

Japão

Malásia

Mississipi, EUA

Namíbia

Estado de Nova Iorque, EUA

Qatar

Rio de Janeiro, Brasil

Riade, Arábia Saudita

Ruanda

Salzburgo e Viena, Áustria

Singapura

Pequenas cidades na Eslovénia

Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, Austrália

Uzbequistão

Vilnius, Lituânia

Se precisa de ainda mais inspiração para viagens no novo ano, veja a nossa lista das 25 melhores coisas para fazer no mundo em 2025 e a nossa escolha de destinos de férias de cidade na Europa.

