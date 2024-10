Estes são os 25 melhores destinos para 2025, segundo a ‘National Geographic’

A National Geographic publica anualmente uma lista de viagens para o ano seguinte. A edição dedicada a 2025 acaba de ser partilhada, apresentando (apropriadamente…) uma lista de 25 locais intrigantes e pouco conhecidos, desde a Floresta Nacional de Ocala, na Florida, até aos Mosteiros Cenobíticas, em Itália.

Na África do Sul, o novo destino de safaris Kwazulu-Natal vai abrir no próximo ano, o que proporcionará uma experiência muito menos saturada de turistas do que o Parque Nacional Kruger. O local é o lar de alguns dos mais ambiciosos projectos de rewilding da África do Sul e pode mesmo participar na monitorização da vida selvagem.

Outro ponto da lista é uma caminhada pela Roménia. Graças à abertura de um novo aeroporto na Roménia, o que já não acontecia há 50 anos, a terra natal de Drácula, a Transilvânia, tornou-se muito mais fácil de alcançar, pelo que 2025 é uma excelente altura para explorar a Via Transilvanica e absorver algum do mistério e da paisagem da região.

Mas há muito mais de onde este veio – passear com moreias na Nova Zelândia, comer ceebu jën no Senegal e observar as tradições indígenas numas novas e brilhantes instalações no Canadá, para citar alguns exemplos. Veja o resto da lista abaixo. Ah, e pode recordar a lista do ano passado aqui – conseguiu ir a alguma das sugestões?

Os 25 melhores destinos do mundo para 2025, segundo a ‘National Geographic’

Antígua, Guatemala Floresta Nacional de Ocala, Florida, EUA Banguecoque, Tailândia Raja Ampat, Indonésia Guadalajara, México Mosteiros Cenobíticas, Itália Los Angeles, Califórnia Gronelândia Kanazawa, Japão Eastern & Oriental Express, Malásia Brasov, Roménia Cerrado, Brasil Northland, Nova Zelândia Senegal Haida Gwaii, Colômbia Britânica Barbados Vale do Suru, Índia Boise, Idaho, EUA Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Murray River, Austrália Kwazulu-Natal, África do Sul Arquipélago de Estocolmo, Suécia Cork, Irlanda Hébridas Exteriores, Escócia Tunísia

Para mais informações sobre para onde viajar em 2025, consulte as nossas listas dos bairros mais cool do mundo, das ruas mais cool e das melhores cidades.

