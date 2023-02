Estes são os artistas que vão ao LISB-ON, festival de música electrónica em Monsanto

Começou como LISB-ON, depois passou a ser conhecido como Jardim Sonoro, e este ano regressa ao nome de baptismo. Com arranque a 30 de Junho, já se conhece o cartaz do que se vai ouvir no Jardim Keil do Amaral.

Não tem um cartaz mainstream, mas é também uma boa oportunidade para conhecer novos sons e artistas, enquanto respira o ar mais fresco de Monsanto. Esta segunda-feira a organização do festival LISB-ON dá a conhecer os nomes do cartaz que irá acontecer entre os dias 30 de Junho e 2 de Julho. Chill out, techno, disco, house, jazz, soul, funk ou pop electrónica são os géneros que se vão fazer ouvir entre as modalidades DJs e concertos, de artistas nacionais e internacionais no Jardim Keil do Amaral, em Monsanto.

Na edição passada, foram mais de 50 os artistas que fizeram a festa e para este ano já são conhecidos os primeiros nomes no cartaz. Na sexta-feira, o primeiro dia do LISB-ON, o festival arranca com DJ sets de Jungle e também de Quantic, seguindo-se DJ Nobu, Polygonia e Kaesar & Zoy. No dia seguinte, sábado, sobem ao palco Freedie Gibbs, Cookin Soul, tINI & Solid Funk, Dyed Soundorom e Detroit in Effect. Para o último dia de festa, conte com Ben Böhmer, Donato Dozzy, Kokeshi, Eric Cloutier, Valentino Mora, Maria Callapez & Francisca Urbano e La Gugga e Bali.

Este ano também fica marcado pelo regresso do festival ao nome de original, depois de ter adoptado o efémero Jardim Sonoro. Os bilhetes já estão à venda.

