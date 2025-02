Estes são os destinos de praia mais procurados em todo o mundo para 2025

Um estudo avaliou os dados de pesquisa do Google Trends e do TikTok para revelar quais as praias que devem estar no nosso radar.

Todos já ouvimos falar de Bondi Beach e Copacabana, mas há milhares de quilómetros de costa menos conhecidos que merecem a nossa atenção – só temos de saber onde procurar.

O Planet Cruise está aqui para o ajudar. A agência de viagens analisou os dados de pesquisa do Google Trends e do TikTok para ver quais são as praias menos conhecidas do mundo que estão a atrair mais atenção neste momento, e revelou alguns destinos fabulosos.

No topo da lista está Ksamil, uma deslumbrante aldeia costeira no sul da Albânia. De acordo com o estudo, as pesquisas por “praia da Albânia” aumentaram 430% só desde Dezembro, e Ksamil é uma localização privilegiada para explorar algumas das melhores praias do país, bem como as ilhas que ficam à distância de um passeio de barco a pedal. Não é de se admirar que o lastminute.com também tenha nomeado o litoral da Albânia como um destino em alta.

Puerto Escondido, um popular ponto de surf na costa do glorioso estado mexicano de Oaxaca, também entrou na lista. As pesquisas aumentaram 40% em comparação com Janeiro de 2024, segundo dados do Google Trends, e quando se trata de praias há muito por onde escolher. Para desportos aquáticos e surf, visite a praia de Zicatela, mas para se esticar e apanhar uns raios de sol, ou se for um principiante no que toca a apanhar ondas, experimente a praia de Carrizalillo.

Os 10 destinos de praia mais populares do mundo em 2025

Ksamil, Albânia Budva, Montenegro Paros, Grécia Puerto Escondido, México Goa, Índia Tagahzhout, Marrocos El Nido, Filipinas Praia de Waikiki, Havai Seven Mile Beach, Jamaica Praia de Folkestone, Reino Unido

Vamos para a praia, oh, oê, ohoh

Recentemente, noticiámos a lista das melhores praias do mundo para 2025 da Lonely Planet, mas também pode consultar os nossos guias das melhores praias da Europa e de todo o mundo.

