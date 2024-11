Estes são os destinos de viagem com melhor relação qualidade/preço para 2025

É certo que vale a pena poupar para viajar para destinos mais extravagantes, mas se for um viajante de última hora, se preferir investir o seu dinheiro num lugar mais luxuoso para ficar ou se for apenas sovina, a solução está em poupar dinheiro nos voos.

E é exactamente nisso que o SkyScanner pode ajudar. A plataforma de reservas publicou uma lista dos locais com melhor relação qualidade/preço para voar, com base na percentagem de descida dos preços entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano em comparação com o ano passado (a partir do Reino Unido).

Então, para que parte do mundo é mais barato voar? De acordo com este estudo, é para Sarajevo, a pitoresca capital da Bósnia e Herzegovina, cheia de pontes. Em comparação com o mesmo período de 2023, os preços dos voos para Sarajevo baixaram uns notáveis 45% em 2024 – por isso, vale muito a pena considerar esta cidade para 2025.

Em segundo lugar, ficou a japonesa Okinawa, uma das cidades mais subestimadas pelos turistas, que registou quedas de preços de 39%. Em terceiro lugar ficou Tirana, a capital da Albânia, que está repleta de museus fascinantes e bares divertidos. Leia mais sobre os destinos com os melhores preços, de acordo com o SkyScanner.

Os destinos de viagem com os melhores preços, segundo o SkyScanner

Sarajevo, Bósnia e Herzegovina Okinawa, Japão Tirana, Albânia Sapporo, Japão Marraquexe, Marrocos Belgrado, Sérvia Gotemburgo, Suécia Praga. República Checa Halifax, Canadá Jacarta, Indonésia

Aqui está o resultado de 2023, só para comparação.

Visite o nosso hub de viagens para mais dicas, guias, notícias e inspiração.

📯Não foi por falta de aviso. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram